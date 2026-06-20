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和平與愛音樂會 公布「天籟匠心獎」

記者張宏／洛杉磯報導
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洛杉磯台山文體協會會長李藝菲表示，「和平與愛」原創作品音樂會的初衷，是希望為原創...
洛杉磯台山文體協會會長李藝菲表示，「和平與愛」原創作品音樂會的初衷，是希望為原創音樂人搭建展示才華的平台。（記者張宏／攝影）

第二屆洛杉磯「和平與愛」原創作品暨Beyond樂隊經典金曲音樂會日前在聖蓋博舉行，來自南加州各界嘉賓、音樂愛好者及演藝界人士齊聚一堂，中國駐洛杉磯總領館文化領事陳風華還與觀眾共同演唱Beyond的「海闊天空」。

「和平與愛」原創作品音樂會，希望為原創音樂人搭建展示才華的平台。（主辦方提供）
「和平與愛」原創作品音樂會，希望為原創音樂人搭建展示才華的平台。（主辦方提供）

主辦方洛杉磯台山文體協會會長李藝菲表示，「和平與愛」原創作品音樂會的初衷，是希望為原創音樂人搭建展示才華的平台，鼓勵更多華人音樂創作者勇敢表達、堅持創作，讓原創之花在海外綻放得更加絢麗多彩。

第二屆洛杉磯「和平與愛」原創作品暨Beyond經典金曲音樂會日前在聖蓋博舉行，來...
第二屆洛杉磯「和平與愛」原創作品暨Beyond經典金曲音樂會日前在聖蓋博舉行，來自南加州各界嘉賓、音樂愛好者及演藝界人士齊聚一堂。（記者張宏／攝影）

晚會期間Beyond樂隊的「光輝歲月」、「Amani」、「不再猶豫」等經典金曲輪番唱響，現場觀眾紛紛跟唱，氣氛熱烈。中領館文化領事陳風華也現場演繹「海闊天空」，她表示，以音樂為紐帶推動中華文化在海外傳播，可增進中美民間友誼與文化交流，是非常有意義的活動。

第二屆洛杉磯「和平與愛」原創作品暨Beyond樂隊經典金曲音樂會主創合影。（記者...
第二屆洛杉磯「和平與愛」原創作品暨Beyond樂隊經典金曲音樂會主創合影。（記者張宏／攝影）

中國駐洛杉磯總領館文化領事陳風華（後排右）還與觀眾共同演唱Beyond的「海闊天...
中國駐洛杉磯總領館文化領事陳風華（後排右）還與觀眾共同演唱Beyond的「海闊天空」。（主辦方提供）

榮獲第二屆洛杉磯「和平與愛」原創歌曲「天籟匠心獎」作品包括「春天的旋律」（作曲：范春華；作詞：蔣春明）、「世態炎涼」（作曲、作詞：俞隆華）和「又情關」（作詞、作曲：曲波）。「金筆匠心」填詞／作詞獎作品是「冷傲」、「愛是唯一答案」和「LA的陽光是最棒的情人」。 充分展現海外華人音樂人的創作才華與文化情懷，其中「愛是唯一答案」是本屆「和平與愛」音樂會主題曲，由玉蘭盃冠軍歌手Yen Chen與金牌歌手Eric Li深情合唱。而象徵舞台演唱實力的「金聲演繹獎」獎則由蔡煜、Yen Chen、Eric Li、薛浩虎及Pure Pan獲得。

第二屆洛杉磯「和平與愛」原創作品暨Beyond樂隊經典金曲音樂會日前在聖蓋博舉行...
第二屆洛杉磯「和平與愛」原創作品暨Beyond樂隊經典金曲音樂會日前在聖蓋博舉行，圖為評委熱舞。（記者張宏／攝影）

蒙市市長楊安立、前市長饒影凡、南僑總會長蔡成華代表楊麗楨等嘉賓出席活動。

精華 FAQ

  • 活動日前在聖蓋博舉行，吸引南加州各界嘉賓、音樂愛好者與演藝界人士參與，現場氣氛熱烈，並由多位來賓共同見證原創音樂獎項公布。

  • 晚會除演唱Beyond的光輝歲月、Amani、不再猶豫與海闊天空外，也展示海外華人原創作品，藉由熟悉金曲帶動全場共鳴，凸顯文化交流意義。

  • 天籟匠心獎得主包括春天的旋律、世態炎涼、又情關；金筆匠心獎包括冷傲等作品；金聲演繹獎則由蔡煜、Yen Chen、Eric Li、薛浩虎及Pure Pan獲得。

洛杉磯 聖蓋博 加州 Beyond 光輝歲月 海闊天空 饒影凡 楊安立 台山文體協會

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