奇諾岡華美協會 7／12辦夏季音樂會

奇諾岡華美協會（CAACH）於7月12日舉辦主題「樂啟新程」夏季音樂會。購票與查詢：請掃海報右下方微信二維碼。（CAACH提供）

以歌聲啟程，以音樂逐夢。奇諾岡華美協會（CAACH）於7月12日舉辦「樂啟新程」夏季音樂會（CAACH Summer Concert）。由華協成人合唱團與樂團傾情奉獻，為觀眾帶來一場精采紛呈的音樂盛宴。

根據協會資訊，奇諾岡華美協會樂隊和合唱團成立於2025年10月，目的為音樂愛好者搭建交流、學習與展示的平台。雖然團隊中成員皆為「業餘」愛好者，但每位團員在過去大半年間都保持極高熱情，認真排練、刻苦學習。大家將用最飽滿的精神狀態和苦練成果，為晚會奉上精心準備的曲目。

值得一提的是，樂團與合唱團的持續成長，離不開背後的強大支持。華協全體團員及各界人士特別感謝華協創會會長廖偉民。20多年來，廖偉民大力支持華協，更為團隊提供條件極佳的專業排練場地。本次夏季音樂會門票為每張10美元。歡迎廣大僑胞、音樂愛好者與社區居民積極參與。

活動時間：2026年7月12日下午3時，地點是Mt. SAC - Feddersen Recital Hall （1100 N. Grand Ave, Walnut, CA 91789）。購票與查詢：請掃海報右下方微信 二維碼。