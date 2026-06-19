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北加州夫婦身分被盜用 在橙縣累積萬元通行費及罰款

洛杉磯訊
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受害者表示，已向當局提交加州車管所（DMV）發出的警告信，指有人正在使用其的駕照...
受害者表示，已向當局提交加州車管所（DMV）發出的警告信，指有人正在使用其的駕照資料製作假證件。（路透社）

據ABC 7電視新聞報導，北加州一對夫婦住家九年前遭闖空門盜竊，其個資近期被另一團伙利用，在南加橙縣累積逾萬美元公路通行費及罰款。

被盜夫婦是北加康曲柯士達縣（Contra Costa）居民桑蒂（Sandy）與泰瑞（Terry）。他們原以為九年前家中遭竊的陰影早已過去，然而近日才發現，其影響從未真正結束。

當年入室竊盜發生後，另一場身分盜用犯罪持續進行，夫婦卻毫不知情。直到距離住家約400英里的南加橙縣交通局扣押他們的退稅，夫婦才驚覺事有蹊蹺。該機構表示，泰瑞欠下約1萬美元的道路通行費及罰款，原因是他多次駕車行駛橙縣收費快速車道卻未繳費。

然而，這對夫婦堅稱這根本不可能發生。經過進一步調查，他們才意識到，問題的源頭正是九年前那場入室竊案，竊賊不僅偷走財物，還盜取了他們的個資。

後來，桑蒂又想起六年前，南加聖伯納汀諾縣一警探曾告知，一男子使用泰瑞的駕照申請並購買兩輛車。她認為，那個人很可能就是製造這一連串高額通行費與罰單的人。桑蒂說，竊賊偷走了泰瑞的舊駕照、社安卡、出生證明、結婚證書，還偷走了桑蒂的護照、出生證明。

桑蒂向當局提出罰單申訴，但對方要求她證明泰瑞不是那輛車的車主。然而問題是，他們從未收到那些罰單，因為多年來所有文件都寄到錯誤地址。她甚至不知道違規車輛的車牌號或車型，而他們夫妻名下的兩輛車，也完全沒有任何違規紀錄。

桑蒂表示，曾三次提交警方報告，證明身分文件遭竊，但都沒有結果。DMV建議他們夫婦，向當局申請修改其駕照號以及社安號，他們已經照做。ABC電視台指出，倘若遭遇身分盜竊，務必要報警留下警方報告，並向FTC申請身分被竊報告。除此之外，可考慮申請信用凍結。

精華 FAQ

  • 因九年前住家遭竊時，身分文件被偷走，後來遭不明人士冒用，持續在橙縣收費車道通行並累積費用與罰款，金額超過一萬美元。

  • 他們最初只知道退稅遭橙縣交通機構扣押，進一步查證後才發現，根源是九年前入室竊案，竊賊不僅偷財物，也盜走個資與證件。

  • 桑蒂已多次報警並向當局申訴，也依DMV建議申請修改駕照號與社安號。報導並提醒民眾，發生盜用時應報警、向FTC申報並考慮信用凍結。

橙縣 加州 南加

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