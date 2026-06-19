「瘋狗浪」再襲南加 此前已多人被捲入海 氣象局籲提高警覺

南加州19日晚起再迎危險大浪，部分海灘可能出現10呎至20呎甚至超過25呎巨浪，海岸當局籲民眾遠離浪區防意外。圖為此前拉古那灘附近海邊的大浪。（美聯社）

南加 州海岸近期接連遭到強勁湧浪侵襲，不僅造成海灘嚴重侵蝕、道路積水，部分地區更發生遊客遭「瘋狗浪（Sneaker Waves）」捲入海中的意外。國家氣象局預警，另一波強勁海浪預計19日晚抵達南加沿岸，危險海況可能持續至周末，呼籲民眾提高警覺，避免靠近岸邊觀浪或攀爬礁石。

近期從洛杉磯縣、橙縣 到聖地牙哥縣，多處海灘都出現超過10呎至20多呎的巨浪，其中新港灘 地區最高浪頭超過25呎，吸引大批民眾圍觀。但救生員指出，這類巨浪除了對衝浪客構成風險外，對一般遊客更是潛藏致命危險。

南加州19日晚起再迎危險大浪，部分海灘可能出現10呎至20呎甚至超過25呎巨浪，海岸當局籲民眾遠離浪區防意外。（記者楊青╱攝影）

「瘋狗浪」近期已引起數起岸邊遊客被捲入大海事件。ABC電視台報導，6月11日一名五歲小女孩與母親在橙縣拉古那灘（Laguna Beach）的海邊沙灘散步，兩人被突然湧來的巨浪捲走。拉古那灘市長Mark Orgill指出，該母親獲救，但五歲小女孩不幸去世。

海岸安全專家指出，每逢大浪來襲，最容易發生意外的其實不是衝浪者，而是前往海邊拍照、觀浪的民眾。許多人誤以為自己站在安全距離外，但瘋狗浪往往毫無預警，單一浪頭可能比前幾波高出數倍，瞬間將人捲入海中。

國家氣象局建議：不要站在濕沙區域觀浪。遠離碼頭、防波堤及礁岩。切勿背對海面拍照。攜帶兒童前往海邊時須全程監護。遇到紅旗警告應避免下水。發現有人落海，立即撥打911，勿貿然下海施救。

專家表示，今年南加海浪威力之所以特別驚人，是因為多種因素同時出現，包括夏季強勁南向湧浪、年度最高天文潮（King Tide）等條件疊加，導致海水頻繁越過沙灘和步道，部分海岸甚至出現局部淹水。