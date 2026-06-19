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難以置信地殘忍虐死11犬 爾灣華人訓練師下場慘了…

洛杉磯訊
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53歲被告薛鄺鍾（Kwong Tony Chun Sit，譯音）與劉婷芳（Tin...
53歲被告薛鄺鍾（Kwong Tony Chun Sit，譯音）與劉婷芳（Tingfeng Liu，譯音）近日宣判。（爾灣警局提供）

爾灣華人狗訓練師虐狗致11隻犬隻死亡案近日宣判，53歲被告薛鄺鍾（Kwong Tony Chun Sit，譯音）11項重罪動物虐待罪等多項罪名成立，最高面臨13年11個月監禁；其24歲女友劉婷芳（Tingfeng Liu，譯音）因協助掩蓋案情，最高可能被判四年徒刑。

檢方指出，薛鄺鍾在照護期間將11隻受訓犬隻關在高溫貨車內的狹小籠中，導致犬隻死亡，事後還試圖迅速火化，並向飼主謊稱寵物是在睡夢中離世，以掩蓋真相，行徑「令人難以置信地殘忍」。

洛杉磯時報報導，橙縣地方檢察官辦公室表示，薛鄺鍾被判11項重罪動物虐待罪、7項輕罪意圖毀滅證據罪及1項輕罪毀滅證據罪，最高可能面臨13年11個月監禁。來自Vista的劉婷芳則被認定協助掩蓋犯罪行為，被判1項重罪窩藏重罪、1項輕罪毀滅證據罪及2項輕罪意圖毀滅證據罪，最高可判四年監禁。

自去年遭逮捕以來，兩人一直被羈押，保釋金均訂為50萬美元。檢察官指出，兩人在去年6月被捕時已收拾好行李，疑準備逃離美國。

案件審理期間，劉婷芳的辯護律師Frederick Fascenelli曾表示，劉婷芳與薛鄺鍾並非情侶關係，她是持簽證來美，向薛鄺鍾學習犬隻訓練。不過，檢察官Danica Drotman反駁，劉婷芳清楚知道犬隻遭受的待遇，且積極參與後續火化程序。她本可以遠離這些行為，並向執法部門或其他人舉報，但她選擇袖手旁觀。

本案源於警方調查發現，這對男女與11隻送訓犬隻死亡案有關。其中一飼主在兩人被捕前一天向警方報案，表示收到訓練師通知，稱愛犬在睡夢中自然死亡，且已遭火化，令家屬深感懷疑。

對判決結果，橙縣檢察長史匹澤（Todd Spitzer）表示，狗最害怕的事情之一，就是主人離開後再也不會回來。而因兩名被告令人髮指的殘忍行為，這種恐懼最終成為11隻狗的悲慘現實。

精華 FAQ

  • 薛鄺鍾被判11項重罪動物虐待罪，另有7項輕罪意圖毀滅證據罪與1項輕罪毀滅證據罪成立，最高可能面臨13年11個月監禁。

  • 檢方指出，他把受訓犬隻關在高溫貨車內的狹小籠中，長時間無法散熱，最終導致11隻狗死亡，行為被形容為極度殘忍。

  • 劉婷芳被認定協助掩蓋犯罪，包括參與火化程序與毀證行為，並未向執法部門通報，因此被判重罪窩藏與多項毀證相關罪名。

爾灣 華人 洛杉磯

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