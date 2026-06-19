抓男客私處促交易 警員臥底揭大膽行徑 華人按摩院面臨重罰

南加按摩院涉黃，被市府起訴。（谷歌地圖）

聖地牙哥市日前對境內一處華人 涉案的按摩院「大阪東方水療中心（Osaka Oriental Spa）」提起訴訟，稱其涉賣淫嫖娼，違反「紅燈法（Red Light Abatement Law）」，對公共造成安全隱患。

聖地牙哥市日前對境內一處華人涉案的按摩院「大阪東方水療中心（Osaka Oriental Spa）」提起訴訟。圖為起訴書。（聖地牙哥市府律師辦公室提供）

根據本報取得的聖地牙哥市起訴書，該水療館2015年營運至今超過10年，警員數次臥底調查均發現非法性交易，且該按摩院行徑之大膽，在當地社區「艷名遠播」，多華女店員在按摩中，常直接抓住男顧客私處問是否要性交。

根據NBC電視台針對該案對聖地牙哥市府律師辦公室的採訪稱，「幾乎每次警員的臥底調查，均發現有賣淫行為。」

起訴書顯示，從2015年開始，警員至少進行10次暗訪，均被兜售性行為。例如，2020年2月11日的一次臥底調查中，聖地牙哥警員來到Osaka Oriental Spa，他先是被一名女店員帶進房間，女子稱30分鐘按摩收費60美元。接著第二名女子進入房間，抓住警員的私處，問要不要按摩私處。該女子最終同意收取100美元進行性行為，並露出她的胸部。

在同年9月的另一次暗訪中，警員被Osaka Oriental Spa的業主Jeani Ku帶進房間，Ku稱30分鐘按摩收費50美元，並介紹另一女店員給警員。這名女店員身著緊身衣。在按摩過程中，女店員抓住警員的私密部位，並介紹性行為「菜單」，並談定進行一次性交的價格為180美元。

起訴書中描述臥底警員被女店員「套路」引誘性服務的過程。（聖地牙哥市府律師辦公室提供）

在該起訴訟中，被起訴的是Osaka Oriental Spa的業主Jeani Ku。根據NBC報導，有居民稱，該店前台接聽電話的女工作人員可以說中文，並說可以提供一對一服務。該按摩店還以其中文名字大阪東方水療中心在華人工商網做過廣告。

訴訟稱，當警員臥底掌握證據並展開抓捕行動時，Jeani Ku會打開隱蔽的後門，幫助涉事店員們逃脫。

市府對水療館的訴訟中，要求法院勒令該店關門，並對每項違規行為按日處以2500美元罰款，同時要求業主支付調查費。