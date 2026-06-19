徵富人稅提案 11月交選民決定

加州州務卿17日宣布，「加州億萬富豪稅」提案已獲得足夠簽名，將列入11月大選選票。（美聯社）

儘管「加州 富人稅」法案（California Billionaire Tax Act）遭到眾多科技大亨強烈反對，加州州務卿17日宣布，這項提案已獲得足夠簽名，將列入11月大選選票。

衛報（The Guardian）表示，這項提案已使科技富豪與州長紐森 （Gavin Newsom）和支持該提案的工會之間產生對立，提案進入11月大選的消息勢必會加劇對這項稅收的激烈辯論。

加州是美國億萬富豪人數最多的州，超過200位，其中許多人近年來在人工智慧熱潮的推動下財富暴增。「富人稅」建議對所有淨資產超過10億美元的加州居民徵收一次性5%的財富稅，目的在為加州加襟見肘的醫療保健、糧食援助和教育計畫籌措資金。這項提案得到了「服務雇員國際工會醫療工作者西部分會」的全力支持。

「富人稅」提案已成為加州最大政治焦點之一。隨著提案在過去一年中獲得愈來愈多人支持，包括谷歌共同創辦人佩吉（Larry Page）和布林（Sergey Brin）、Meta創辦人查克柏格在內的多位知名億萬富豪紛紛採取行動，試圖與加州畫清界線，紐森則誓言阻止讓提案付諸表決。

儘管提案已獲得足夠簽名進入11月大選，但支持提案的聯盟仍必須在6月25日前決定是否繼續推進或撤回提案。

雖然提出這項提案的工會將提案定位為是讓超級富豪繳納應繳稅金的一種方式，但加州許多科技富豪卻強烈譴責這項提案，紛紛搬出加州，更不惜砸重金阻止提案進行。例如，布林一人就至少花了8200萬美元用於反對這項稅收，而且已搬到太浩湖（Lake Tahoe）另一側的內華達州。

和加州其他科技富豪不同，Nvidia執行長黃仁勳（Jensen Huang）表示，他並不反對這項提案，選擇繼續住在矽谷。