加州推「歷史護照」 免費暢遊史蹟

加州威佛維爾（Weaverville）的華人廟宇州立史蹟公園，擁有加州歷史最悠久且持續使用至今的華人廟宇，見證淘金熱時期華裔移民對加州發展的重要貢獻。（加州州立公園官網截圖）

加州 州長紐森（Gavin Newsom）宣布，為紀念六月節（Juneteenth）及美國「獨立宣言」簽署250周年，加州州立公園 （California State Parks）推出限時免費版「歷史護照 」（Historian Passport），持證者可於今年底前不限次數參觀全州30多座州立史蹟公園，每張護照最多可供四人入場。可免費參觀的公園中，包括華人廟宇州立史蹟公園。

這款特別版歷史護照，由加州州立公園基金會及加州州立鐵路博物館基金會捐助支持，串聯全州多處重要史蹟，包括淘金熱時期聚落、軍事設施、歷史民宅、教堂及博物館等。

可供持證者參觀的景點中，位於威佛維爾（Weaverville）的華人廟宇州立史蹟公園（Weaverville Joss House State Historic Park），擁有加州歷史最悠久且持續使用至今的華人廟宇，見證華裔移民在淘金熱時期面對歧視與排斥下，仍對加州發展作出的重要貢獻。

可供持證者參觀的景點，還包括阿倫斯沃斯上校州立史蹟公園（Colonel Allensworth State Historic Park），該地於1908年由阿倫斯沃斯上校（Allen Allensworth）與一群非裔拓荒者共同建立，是加州最具代表性的非裔歷史地標之一；印第安研磨石州立史蹟公園（Indian Grinding Rock State Historic Park）保存北美最大的基岩研缽群之一及加州原住民迄今仍使用的大型祭祀圓屋；馬歇爾發現黃金州立史蹟公園（Marshall Gold Discovery State Historic Park）則是1848年發現黃金、引發加州淘金熱的歷史現場。

原價50美元的護照，即日起開放加州民眾免費下載，申請期限至7月6日。民眾須先建立加州州立公園官方訂位系統ReserveCalifornia.com帳戶。除限時版歷史護照外，加州州立公園全年亦提供多項免費通行證，包括借用「加州州立圖書館公園證」、供公立學校四年級學生及其家庭使用的「加州州立公園探索證」，以及供加州榮譽退役軍人使用的「傑出退伍軍人證」等。