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加州少數族裔媒體籲撥款3500萬 挺地方新聞

ACoM Co-director Julian Do特稿
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2025年重創南加的寶馬山野火，摧毀超過1萬3000棟建築物，當時數千少數族裔居...
2025年重創南加的寶馬山野火，摧毀超過1萬3000棟建築物，當時數千少數族裔居民被迫撤離，災後重建與理賠問題至今牛步。（記者楊青╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

加州少數族裔與社區媒體呼籲州議會在6月底前保留3500萬元地方新聞經費，以維持族裔媒體、人才培育與社區資訊傳播。

加州多家少數族裔及社區媒體負責人近日聯名致函州議會，呼籲在6月底敲定新年度州預算前，保留總額3500萬元的地方新聞支持經費，協助服務移民及有色人種社區的新聞機構持續運作。媒體代表指出，少數族裔媒體不僅是新聞來源，更是政府與弱勢社區之間的重要溝通橋梁，攸關公共安全、災害應變及公民參與等。

這封公開信發給州眾議會議長Robert Rivas、州參議會臨時議長Monique Limón，以及州眾議員Jesse Gabriel及州參議員John Laird等。

聯名信指出，若州府忽視少數族裔及地方新聞媒體的需求，等同在無法有效與民眾溝通的情況下治理加州。媒體團體希望州府能為兩項重要計畫提供資金，包括「Propel Initiative」及「California Local News Fellowship」，總經費3500萬元。

少數族裔媒體代表強調，這筆經費並非補助陷入困境的媒體產業，而是投資加州重要的資訊基礎建設，確保各族裔社區都能獲得可靠資訊並在公共事務中發聲。公開信特別提及近期南加州野火災情。信中指出，目前河濱縣發生的Shore Fire野火已燒毀2600英畝土地，大批居民被迫撤離、高速路關閉，空氣品質惡化。2025年重創南加的伊頓野火和寶馬山野火，摧毀超過1萬3000棟建築物，當時數千少數族裔居民被迫撤離，災後重建與理賠問題至今牛步，暴露出緊急資訊無法有效傳遞給弱勢社區的問題。

聯名信指出，許多位野火高風險區的居民來自非裔、西裔、亞裔、原住民及移民家庭。當災難發生時，以英語為主的官方警報系統往往難以觸及這些族群。政府雖然能發布警報，卻缺乏深入社區、使用多元語言及符合文化背景的傳播網絡。

根據美國社群媒體（American Community Media，ACoM）最新調查，加州有44%的家庭在家使用英語以外的語言，超過700萬居民英語能力有限或不熟悉英語。同時，全州約有3000萬人透過族裔媒體獲取新聞及社區資訊。這些民眾不僅透過族裔媒體了解醫療保健、移民服務及選舉資訊，也依賴媒體獲得野火、地震等緊急災害警報以及災後救助資源。

Julian Do表示，近年來社區媒體向州府反映基層民眾需求時，經常遭遇官僚體系忽視。長此以往，不少記者和媒體機構逐漸放棄與政府溝通，而許多語言隔閡較深的社區，則被遺留在資訊真空之中。

聯名信指出，少數族裔媒體擁有政府無法用金錢購買的資產——社區信任。許多媒體已在移民社區深耕數十年，與讀者建立長期關係，因此在重大災害、公共衛生危機及選舉期間，往往能比官方渠道更有效將訊息傳達給民眾。

提出預算申請的媒體聯盟，包括美納德研究所、美國社區媒體組織、加州非裔媒體協會及拉丁裔媒體合作組織等。他們呼籲州議會在6月底預算定案中保留3500萬元經費，其中部分資金將用於支持地方新聞人才培育及社區新聞機構營運。

精華 FAQ

  • 他們希望州府支持地方新聞與族裔媒體運作，避免弱勢社區失去可靠資訊來源，也讓媒體能持續傳遞災害、醫療與選舉等重要訊息。

  • 聯名媒體團體希望資金投入Propel Initiative與California Local News Fellowship，並用於地方新聞人才培育、社區媒體營運，以及強化資訊傳播網絡。

  • 少數族裔媒體能以多語言、符合文化背景的方式深入社區，協助傳遞野火警報、撤離資訊與災後援助，補足官方英語警報的不足。

加州 眾議員 移民

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