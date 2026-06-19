我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府心聲？范斯嗆以：900萬人國家 別只想靠殺戮解決一切

端午吃粽當心血糖波動 醫揭糯米升糖關鍵 教6招穩糖吃法

父子同路段超速僅隔15分鐘 雙雙收罰單

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州公路巡警在社群媒體上以「有其父必有其子」為題，分享父子先後超速並遭開罰的故事...
加州公路巡警在社群媒體上以「有其父必有其子」為題，分享父子先後超速並遭開罰的故事。（取材自公路巡警局坦密庫拉分局﻿臉書）

AI摘要

文章摘要整理：

加州坦密庫拉出現罕見執法事件，父子先後在同一路段因嚴重超速被CHP攔下，兩人都面臨依基本車速法規開罰。

Yahoo新聞網報導，加州坦密庫拉近日發生一起令人哭笑不得的交通執法事件。一名父親開車行經兒子才剛因超速被攔檢的路段，不料自己也因幾乎一模一樣的超速行為被警方攔下，讓現場瞬間變成尷尬的「家族團圓」現場。

事發於加州坦密庫拉（Temecula）的一個周二下午，加州公路巡警（CHP）在速限50英里的路段中，測到一名駕駛時速高達74英里並依法開罰。僅僅15分鐘後，第二輛車也以75英里的時速衝過同一路段。警方攔查後驚訝地發現，這名男子正是前一位被罰駕駛的父親。當得知兒子才剛被開罰時，這位父親無奈坦言，自己根本沒資格對兒子生氣，因為他自己才剛犯下完全一樣的錯誤。這正印證了「有其父必有其子」，連踩油門的習慣也如出一轍。

加州公路巡警坦密庫拉分局隨後在社群媒體上以「有其父必有其子」為題分享了這個故事，迅速引發熱烈關注。除了事件本身的喜劇成分外，更引人注意的是，兩人的行駛時速都超過速限達24至25英里。在加州，超速25英里是一道重要法律門檻，一旦超過此標準，罰金將大幅暴增、可能必須親自出庭，且駕照扣點也將面臨更嚴厲的處分。

這對父子皆依加州車輛法第22350條（基本車速法規）遭到起訴。該法規規定，無論公告速限為何，駕駛人皆不得以超出當時環境安全安全範圍的車速行駛。

在速限50英里的區域開到74或75英里，一旦發生突發狀況，駕駛人的容錯空間將大幅縮減。物理定律是不可逆的，車輛的煞車距離隨速度的「平方」倍增，而非線性增加。

坦密庫拉位於河濱縣，該區混合了平面道路、商業走廊與住宅開發區。這意味著50英里的速限通常是基於公共建設的實際限制，而非刻意保守的交通號誌。

精華 FAQ

  • 事件發生在加州坦密庫拉的某個周二下午，地點是速限五十英里的同一路段。警方先攔下一名超速駕駛，十五分鐘後又攔到其父親。

  • 兒子先以每小時七十四英里通過，父親則在十五分鐘後開到七十五英里，兩人都比速限高出二十四至二十五英里，因此遭警方依法攔查並開罰。

  • 在加州，超速若達二十五英里，罰金會明顯增加，還可能被要求親自出庭，駕照扣點與後續處分也會更嚴厲，因此屬於重要門檻。

社群媒體 加州

上一則

好市多新品橄欖油 優點多價實惠

下一則

加州推「歷史護照」 免費暢遊史蹟

延伸閱讀

加州嚴管電動單車 鎖定非法改裝、首次追究家長責任

加州嚴管電動單車 鎖定非法改裝、首次追究家長責任
青少年e-bike快速普及 南灣警方加強執法與教育

青少年e-bike快速普及 南灣警方加強執法與教育
紐約生存手冊／汽車長占左車道行駛 恐吃罰單

紐約生存手冊／汽車長占左車道行駛 恐吃罰單
奪命車門殺 致力「單車安全」芝官員騎車慘死

奪命車門殺 致力「單車安全」芝官員騎車慘死
維州大巴車禍華人司機首出庭 律師稱他非常「後悔內疚」

維州大巴車禍華人司機首出庭 律師稱他非常「後悔內疚」
伊州議會通過嚴管時速逾28哩電車 須持駕照、買保險

伊州議會通過嚴管時速逾28哩電車 須持駕照、買保險

熱門新聞

加州自7月起，食品保存期限不得再標「sell by」。必須楚標示食品的「新鮮期」與「安全 期」。（本報檔案照）

7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字

2026-06-15 12:56
按客人消費總數比例拿小費是否合理？小費文化再度成為輿論焦點。（記者楊青／攝影）

612元帳單只留9元小費 食客「小作文」戳中全民痛點

2026-06-15 20:29
最新調查顯示，愈來愈多顧客厭倦當前各種小費支付提示畫面。（Pexels）

面對離譜的小費提示螢幕 3成消費者這樣反制

2026-06-16 14:36
15歲的華裔少年Clovis Hung今年6月從UCI畢業，成該校最年輕的畢業生之一。（Song Choi提供）

華裔少年9歲讀社區大學 15歲完成加大學業創紀錄

2026-06-13 22:18
汪光中會計師表示，反向抵押貸款的目的是為長者解決養老問題。（記者啟鉻／攝影）

能領現金還不用每月還款 以房養老 為何華人排斥？

2026-06-14 21:41
案件發生於163rd Court Northeast 1700號的一處房屋內。（谷歌地圖）

華人家庭爆謀殺自殺 網傳死者為知名奶茶店老闆

2026-06-11 18:21

超人氣

更多 >
美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動

美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動
87歲男刮中百萬選擇餘生每月領1萬元 為何專家讚他聰明？

87歲男刮中百萬選擇餘生每月領1萬元 為何專家讚他聰明？
尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸

尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸
抓住私處問性交嗎？華人按摩院「套路」曝光

抓住私處問性交嗎？華人按摩院「套路」曝光
高溫釀悲劇？奧斯卡名導威廉懷勒之女與丈夫被發現死於車內

高溫釀悲劇？奧斯卡名導威廉懷勒之女與丈夫被發現死於車內