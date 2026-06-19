父子同路段超速僅隔15分鐘 雙雙收罰單

加州公路巡警在社群媒體上以「有其父必有其子」為題，分享父子先後超速並遭開罰的故事。（取材自公路巡警局坦密庫拉分局﻿臉書）

AI摘要 文章摘要整理： 加州坦密庫拉出現罕見執法事件，父子先後在同一路段因嚴重超速被CHP攔下，兩人都面臨依基本車速法規開罰。

Yahoo新聞網報導，加州 坦密庫拉近日發生一起令人哭笑不得的交通執法事件。一名父親開車行經兒子才剛因超速被攔檢的路段，不料自己也因幾乎一模一樣的超速行為被警方攔下，讓現場瞬間變成尷尬的「家族團圓」現場。

事發於加州坦密庫拉（Temecula）的一個周二下午，加州公路巡警（CHP）在速限50英里的路段中，測到一名駕駛時速高達74英里並依法開罰。僅僅15分鐘後，第二輛車也以75英里的時速衝過同一路段。警方攔查後驚訝地發現，這名男子正是前一位被罰駕駛的父親。當得知兒子才剛被開罰時，這位父親無奈坦言，自己根本沒資格對兒子生氣，因為他自己才剛犯下完全一樣的錯誤。這正印證了「有其父必有其子」，連踩油門的習慣也如出一轍。

加州公路巡警坦密庫拉分局隨後在社群媒體 上以「有其父必有其子」為題分享了這個故事，迅速引發熱烈關注。除了事件本身的喜劇成分外，更引人注意的是，兩人的行駛時速都超過速限達24至25英里。在加州，超速25英里是一道重要法律門檻，一旦超過此標準，罰金將大幅暴增、可能必須親自出庭，且駕照扣點也將面臨更嚴厲的處分。

這對父子皆依加州車輛法第22350條（基本車速法規）遭到起訴。該法規規定，無論公告速限為何，駕駛人皆不得以超出當時環境安全安全範圍的車速行駛。

在速限50英里的區域開到74或75英里，一旦發生突發狀況，駕駛人的容錯空間將大幅縮減。物理定律是不可逆的，車輛的煞車距離隨速度的「平方」倍增，而非線性增加。

坦密庫拉位於河濱縣，該區混合了平面道路、商業走廊與住宅開發區。這意味著50英里的速限通常是基於公共建設的實際限制，而非刻意保守的交通號誌。