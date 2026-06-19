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迎世界盃球迷 Metro推多功能服務

洛杉磯訊
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Metro正在透過安靜的休息室、改善視障人士的尋路方式以及提供防暑降溫資源，確保...
Metro正在透過安靜的休息室、改善視障人士的尋路方式以及提供防暑降溫資源，確保所有前往觀看2026年FIFA世界盃比賽乘客，都能獲得無障礙和包容性體驗。（Metro提供）

為鼓勵更多球迷搭乘大眾運輸前往觀賞世界盃洛杉磯縣大都會運輸局（Metro）推出多項無障礙與包容性措施，包括設置安靜休息空間、改善視障人士導航服務，以及提供防暑降溫資源。

為照顧特殊需求族群，Metro將在世界盃比賽日及6月25日至28日聯合車站（Union Station）球迷區開放期間，於聯合車站、第七街／Metro中心站（7th Street/Metro Center）及洛杉磯國際機場／Metro交通中心站（LAX/Metro Transit Center）等主要轉乘站設置充氣式感官室（Sensory Room）。

感官室配備豆袋椅、軟墊等舒適座椅，封閉式環境可有效降低噪音及外界刺激，並提供柔和或可調式照明。同時備有指尖陀螺、觸覺玩具及降噪耳機等感官輔助用品。這些設施為可能因人潮、燈光或噪音而感到不適的民眾提供安靜、舒緩空間，並兼顧行動不便人士的使用需求。

Metro也透過與Waymap合作試辦導航服務，進一步提升無障礙體驗。Waymap是一款專為盲人及視障人士設計的導航平台，可提供精準的室內及戶外路線指引。

Waymap與依賴GPS定位的傳統導航工具不同，其利用先進運動科學及數位地圖技術，即使在複雜交通環境，也能提供高精準度導航。

因應夏季高溫，Metro也在多處設置補水站，提供經檢測的冰涼飲用水，方便乘客使用可重複使用水瓶補分。現場同時備有噴霧風扇、遮陽篷、防曬乳及降溫毛巾等防暑用品；未攜帶水瓶的乘客，也可使用現場提供的紙杯取水。

補水站遍布整個公車系統，包括停車轉乘中心（Park-and-Ride）及20個提供接駁巴士服務的站點，方便球迷往返賽場。乘客可透過WeTap應用程式的互動地圖查詢Metro補水站位置，並利用Cool Spots LA互動地圖尋找洛杉磯市及洛杉磯縣其他避暑中心與飲水站。

此外，Metro近期新增64座安全且維護良好的「Throne」智慧自助洗手間，乘客可透過手機解鎖使用。Metro也推出非接觸式支付服務，乘客可直接使用信用卡或金融卡於閘門感應支付車資。同時，官方Metro手機應用程式已正式上線，提供路線規劃、即時營運資訊及繞道或服務中斷通知等功能。

更多世界盃期間交通資訊及乘車指南，可至Metro官網查詢https://www.metro.net/。

精華 FAQ

  • Metro在比賽日及球迷區開放期間，於多個主要車站設置充氣式感官室，提供安靜、低刺激空間，並備有舒適座椅與感官輔助用品，協助怕吵或不適的人使用。

  • Waymap專為盲人及視障人士設計，能提供室內與戶外精準路線指引。它不只依賴GPS，而是結合運動科學與數位地圖，在複雜交通環境也能協助使用者移動。

  • Metro在多處設置補水站，提供冰涼飲用水與降溫用品，並可透過互動地圖查詢位置；同時新增智慧洗手間、非接觸式支付與手機App，方便球迷搭乘。

世界盃 洛杉磯 洛杉磯國際機場 聯合車站 Waymap GPS定位

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