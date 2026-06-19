迎世界盃球迷 Metro推多功能服務

Metro正在透過安靜的休息室、改善視障人士的尋路方式以及提供防暑降溫資源，確保所有前往觀看2026年FIFA世界盃比賽乘客，都能獲得無障礙和包容性體驗。（Metro提供）

為鼓勵更多球迷搭乘大眾運輸前往觀賞世界盃 ，洛杉磯 縣大都會運輸局（Metro）推出多項無障礙與包容性措施，包括設置安靜休息空間、改善視障人士導航服務，以及提供防暑降溫資源。

為照顧特殊需求族群，Metro將在世界盃比賽日及6月25日至28日聯合車站 （Union Station）球迷區開放期間，於聯合車站、第七街／Metro中心站（7th Street/Metro Center）及洛杉磯國際機場 ／Metro交通中心站（LAX/Metro Transit Center）等主要轉乘站設置充氣式感官室（Sensory Room）。

感官室配備豆袋椅、軟墊等舒適座椅，封閉式環境可有效降低噪音及外界刺激，並提供柔和或可調式照明。同時備有指尖陀螺、觸覺玩具及降噪耳機等感官輔助用品。這些設施為可能因人潮、燈光或噪音而感到不適的民眾提供安靜、舒緩空間，並兼顧行動不便人士的使用需求。

Metro也透過與Waymap 合作試辦導航服務，進一步提升無障礙體驗。Waymap是一款專為盲人及視障人士設計的導航平台，可提供精準的室內及戶外路線指引。

Waymap與依賴GPS定位 的傳統導航工具不同，其利用先進運動科學及數位地圖技術，即使在複雜交通環境，也能提供高精準度導航。

因應夏季高溫，Metro也在多處設置補水站，提供經檢測的冰涼飲用水，方便乘客使用可重複使用水瓶補分。現場同時備有噴霧風扇、遮陽篷、防曬乳及降溫毛巾等防暑用品；未攜帶水瓶的乘客，也可使用現場提供的紙杯取水。

補水站遍布整個公車系統，包括停車轉乘中心（Park-and-Ride）及20個提供接駁巴士服務的站點，方便球迷往返賽場。乘客可透過WeTap應用程式的互動地圖查詢Metro補水站位置，並利用Cool Spots LA互動地圖尋找洛杉磯市及洛杉磯縣其他避暑中心與飲水站。

此外，Metro近期新增64座安全且維護良好的「Throne」智慧自助洗手間，乘客可透過手機解鎖使用。Metro也推出非接觸式支付服務，乘客可直接使用信用卡或金融卡於閘門感應支付車資。同時，官方Metro手機應用程式已正式上線，提供路線規劃、即時營運資訊及繞道或服務中斷通知等功能。

更多世界盃期間交通資訊及乘車指南，可至Metro官網查詢https://www.metro.net/。