葉俊麟掌北美華人會計師協會 將擁抱AI

北美華人會計師協會完成改選，左起為：監事長李崇正、新任會長葉俊麟（中）及理事長張青，三人盼持續提升協會專業影響力。（記者張庭瑜／攝影）

北美華人 會計師協會（SACPAA）18日上午在希爾頓聖蓋博酒店舉行第34屆會員大會暨換屆選舉，完成2027年至2028年任期會長、理事長、監事長及理事改選，由葉俊麟當選會長、張青連任理事長、李崇正連任監事長。新團隊提出「聚焦專業領域、重拾協會榮耀」理念，並將擁抱人工智慧 （AI）發展、培育青年人才及深化國際交流列為未來重點方向。

當天吸引眾多會員、理事及歷任會長出席，共同參與協會會務。大會並通過章程有關領導幹部任期的修訂案。新一屆團隊將於7月1日正式就任，任期兩年。曾於2017年至2018年擔任會長的葉俊麟，相隔近十年再次獲會員支持。他提出「七大政見」，包括聚焦專業領域、壯大會員實力、培育青年人才、深化僑社服務、深化國際交流、擁抱AI未來及重拾協會榮耀。他表示，希望延續協會傳承精神，打造北美華人會計專業第一品牌，並擴大會員基礎，吸引更多專業人士加入。

新當選會長葉俊麟表示，北美華人會計師協會未來將持續強化專業品牌，並協助會員迎接人工智慧時代帶來的挑戰與機遇。（記者張庭瑜／攝影）

葉俊麟指出，隨著人工智慧技術快速發展，會計產業也必須與時俱進，協會未來將加強會員對AI應用及數位工具的了解，協助提升專業競爭力，同時因應新科技帶來的產業變革，為客戶提供更完善服務。他也希望進一步推動會務公開透明，凝聚會員向心力，營造團結和諧的專業平台。

理事長張青表示，北美華人會計師協會過去十年持續成長，累積豐富經驗，新一屆理事會將全力協助會長推動會務，讓協會持續茁壯。