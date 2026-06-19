我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

端午吃粽當心血糖波動 醫揭糯米升糖關鍵 教6招穩糖吃法

談判生變？范斯延後啟程前往瑞士與伊朗協商執行協議行程

葉俊麟掌北美華人會計師協會 將擁抱AI

記者張庭瑜／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
北美華人會計師協會完成改選，左起為：監事長李崇正、新任會長葉俊麟（中）及理事長張...
北美華人會計師協會完成改選，左起為：監事長李崇正、新任會長葉俊麟（中）及理事長張青，三人盼持續提升協會專業影響力。（記者張庭瑜／攝影）

北美華人會計師協會（SACPAA）18日上午在希爾頓聖蓋博酒店舉行第34屆會員大會暨換屆選舉，完成2027年至2028年任期會長、理事長、監事長及理事改選，由葉俊麟當選會長、張青連任理事長、李崇正連任監事長。新團隊提出「聚焦專業領域、重拾協會榮耀」理念，並將擁抱人工智慧（AI）發展、培育青年人才及深化國際交流列為未來重點方向。

當天吸引眾多會員、理事及歷任會長出席，共同參與協會會務。大會並通過章程有關領導幹部任期的修訂案。新一屆團隊將於7月1日正式就任，任期兩年。曾於2017年至2018年擔任會長的葉俊麟，相隔近十年再次獲會員支持。他提出「七大政見」，包括聚焦專業領域、壯大會員實力、培育青年人才、深化僑社服務、深化國際交流、擁抱AI未來及重拾協會榮耀。他表示，希望延續協會傳承精神，打造北美華人會計專業第一品牌，並擴大會員基礎，吸引更多專業人士加入。

新當選會長葉俊麟表示，北美華人會計師協會未來將持續強化專業品牌，並協助會員迎接人...
新當選會長葉俊麟表示，北美華人會計師協會未來將持續強化專業品牌，並協助會員迎接人工智慧時代帶來的挑戰與機遇。（記者張庭瑜／攝影）

葉俊麟指出，隨著人工智慧技術快速發展，會計產業也必須與時俱進，協會未來將加強會員對AI應用及數位工具的了解，協助提升專業競爭力，同時因應新科技帶來的產業變革，為客戶提供更完善服務。他也希望進一步推動會務公開透明，凝聚會員向心力，營造團結和諧的專業平台。

理事長張青表示，北美華人會計師協會過去十年持續成長，累積豐富經驗，新一屆理事會將全力協助會長推動會務，讓協會持續茁壯。

精華 FAQ

  • 此次改選由葉俊麟當選會長，張青連任理事長，李崇正連任監事長。新團隊將於7月1日正式就任，任期兩年，持續推動協會會務與發展。

  • 葉俊麟提出七大政見，核心包括聚焦專業領域、壯大會員實力、培育青年人才、深化僑社服務、加強國際交流、擁抱AI未來，以及重拾協會榮耀。

  • 葉俊麟認為會計產業必須因應AI快速發展，因此協會將加強會員對AI應用與數位工具的了解，以提升專業競爭力，並為客戶提供更完善的服務。

人工智慧 華人

上一則

好市多這款新橄欖油集齊所有優點 價格還划算

下一則

「AI新貴」湧現 舊金山房市溢價、半數物件「高於開價」成交

延伸閱讀

北美洲台商聯合總會 溫在興接任會長

北美洲台商聯合總會 溫在興接任會長
經文處長馬博元訪旅館公會 盼深化合作交流

經文處長馬博元訪旅館公會 盼深化合作交流
6/21生技研討會 聚焦AI與生醫創新

6/21生技研討會 聚焦AI與生醫創新
陸軍官校慶102周年 南加校友齊聚傳承黃埔精神

陸軍官校慶102周年 南加校友齊聚傳承黃埔精神
全美江西同鄉會 慶成立40周年暨換屆

全美江西同鄉會 慶成立40周年暨換屆
史島華人協會慶雙親節 醫師宣導長者及時就

史島華人協會慶雙親節 醫師宣導長者及時就

熱門新聞

加州自7月起，食品保存期限不得再標「sell by」。必須楚標示食品的「新鮮期」與「安全 期」。（本報檔案照）

7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字

2026-06-15 12:56
按客人消費總數比例拿小費是否合理？小費文化再度成為輿論焦點。（記者楊青／攝影）

612元帳單只留9元小費 食客「小作文」戳中全民痛點

2026-06-15 20:29
最新調查顯示，愈來愈多顧客厭倦當前各種小費支付提示畫面。（Pexels）

面對離譜的小費提示螢幕 3成消費者這樣反制

2026-06-16 14:36
15歲的華裔少年Clovis Hung今年6月從UCI畢業，成該校最年輕的畢業生之一。（Song Choi提供）

華裔少年9歲讀社區大學 15歲完成加大學業創紀錄

2026-06-13 22:18
汪光中會計師表示，反向抵押貸款的目的是為長者解決養老問題。（記者啟鉻／攝影）

能領現金還不用每月還款 以房養老 為何華人排斥？

2026-06-14 21:41
案件發生於163rd Court Northeast 1700號的一處房屋內。（谷歌地圖）

華人家庭爆謀殺自殺 網傳死者為知名奶茶店老闆

2026-06-11 18:21

超人氣

更多 >
美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動

美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動
加州6大學 躋身「美國新聞與世界報導」全球排名前25強

加州6大學 躋身「美國新聞與世界報導」全球排名前25強
87歲男刮中百萬選擇餘生每月領1萬元 為何專家讚他聰明？

87歲男刮中百萬選擇餘生每月領1萬元 為何專家讚他聰明？
尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸

尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸
高溫釀悲劇？奧斯卡名導威廉懷勒之女與丈夫被發現死於車內

高溫釀悲劇？奧斯卡名導威廉懷勒之女與丈夫被發現死於車內