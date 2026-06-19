格蘭杜拉露天音樂會、電影 熱鬧兩個月

格蘭杜拉暑期「公園音樂會」和「公園露天電影」系列活動，從6月底一路持續至8月，全部免費開放。（格蘭杜拉市府提供）

炎炎夏日，格蘭杜拉（Glendora）暑期「公園音樂會」和「公園露天電影」系列活動如期而至，從6月底一路持續至8月，全部免費開放，邀民眾攜帶野餐墊、折疊椅和家人親友，在星空下享受音樂與電影帶來的夏夜樂趣。

格蘭杜拉的夏季活動，多年來深受居民歡迎，不僅提供家庭休閒娛樂，也讓社區民眾有更多交流互動。今年的七場戶外音樂會風格多元，從6月28日開跑，每周日晚6時至8時舉行。6月28日由經典搖滾樂團The Answer揭開序幕，7月5日適逢美國獨立日周末，洛杉磯 縣警局樂隊帶來愛國歌曲演奏；7月12日推出80年代與90年代流行金曲專場；7月19日的「1969 The Tribute」將重現1969年經典音樂風華；7月26日帶來加勒比海風情音樂；8月2日有藍調搖滾與搖滾樂演出；8月9日由Stone Soul帶來經典靈魂樂與Motown名曲，為今年系列活動畫下句點。

除音樂會外，市府也將從7月起推出五場免費露天電影放映，每周五晚日落後開始。分別是7月10日的經典冒險電影「Jumanji（野蠻遊戲，1995年版）」；7月17日「Bad Guys 2」；7月24日「Goat」；7月31日迪士尼 新作「Elio」；以及8月7日的「Zootopia 2（動物方城市2）」。

近年來南加州各城市紛紛恢復疫情前的夏季戶外活動傳統，露天音樂會與電影放映已成為居民最喜愛的社區活動之一。市府表示，格蘭杜拉位天使森林山腳，夏季夜晚氣候舒適，加上環境寬敞，每年都吸引許多家庭攜家帶眷參加。

音樂會和電影會地點： Finkbiner Park（181 N. Cullen Ave., Glendora）。音樂會時間： 6月28日至8月9日，每周日晚6時至8時；電影放映時間： 7月10日至8月7日，每周五晚日落後開始。