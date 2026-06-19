我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

端午吃粽當心血糖波動 醫揭糯米升糖關鍵 教6招穩糖吃法

談判生變？范斯延後啟程前往瑞士與伊朗協商執行協議行程

格蘭杜拉露天音樂會、電影 熱鬧兩個月

記者楊青／格蘭杜拉報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
格蘭杜拉暑期「公園音樂會」和「公園露天電影」系列活動，從6月底一路持續至8月，全...
格蘭杜拉暑期「公園音樂會」和「公園露天電影」系列活動，從6月底一路持續至8月，全部免費開放。（格蘭杜拉市府提供）

炎炎夏日，格蘭杜拉（Glendora）暑期「公園音樂會」和「公園露天電影」系列活動如期而至，從6月底一路持續至8月，全部免費開放，邀民眾攜帶野餐墊、折疊椅和家人親友，在星空下享受音樂與電影帶來的夏夜樂趣。

格蘭杜拉的夏季活動，多年來深受居民歡迎，不僅提供家庭休閒娛樂，也讓社區民眾有更多交流互動。今年的七場戶外音樂會風格多元，從6月28日開跑，每周日晚6時至8時舉行。6月28日由經典搖滾樂團The Answer揭開序幕，7月5日適逢美國獨立日周末，洛杉磯縣警局樂隊帶來愛國歌曲演奏；7月12日推出80年代與90年代流行金曲專場；7月19日的「1969 The Tribute」將重現1969年經典音樂風華；7月26日帶來加勒比海風情音樂；8月2日有藍調搖滾與搖滾樂演出；8月9日由Stone Soul帶來經典靈魂樂與Motown名曲，為今年系列活動畫下句點。

除音樂會外，市府也將從7月起推出五場免費露天電影放映，每周五晚日落後開始。分別是7月10日的經典冒險電影「Jumanji（野蠻遊戲，1995年版）」；7月17日「Bad Guys 2」；7月24日「Goat」；7月31日迪士尼新作「Elio」；以及8月7日的「Zootopia 2（動物方城市2）」。

近年來南加州各城市紛紛恢復疫情前的夏季戶外活動傳統，露天音樂會與電影放映已成為居民最喜愛的社區活動之一。市府表示，格蘭杜拉位天使森林山腳，夏季夜晚氣候舒適，加上環境寬敞，每年都吸引許多家庭攜家帶眷參加。

音樂會和電影會地點： Finkbiner Park（181 N. Cullen Ave., Glendora）。音樂會時間： 6月28日至8月9日，每周日晚6時至8時；電影放映時間： 7月10日至8月7日，每周五晚日落後開始。

精華 FAQ

  • 市府推出兩大免費系列活動，包括公園音樂會與公園露天電影，時間橫跨6月底到8月。民眾可攜帶野餐墊與折疊椅，和家人朋友一同參與。

  • 演出內容十分多元，包含經典搖滾、獨立日愛國樂曲、80與90年代流行金曲、1969致敬場、加勒比海風情、藍調搖滾，以及經典靈魂樂與Motown。

  • 五場電影自7月10日起每周五日落後放映，片單依序為Jumanji、Bad Guys 2、Goat、Elio與Zootopia 2，地點都在Finkbiner Park。

洛杉磯 迪士尼

上一則

好市多這款新橄欖油集齊所有優點 價格還划算

下一則

「AI新貴」湧現 舊金山房市溢價、半數物件「高於開價」成交

延伸閱讀

聯合廣場夏季免費露天電影回歸 韓流打頭陣

聯合廣場夏季免費露天電影回歸 韓流打頭陣
避暑好去處 AMC推出夏季3元電影特價票

避暑好去處 AMC推出夏季3元電影特價票
世界盃、音樂節…南加6月很繽紛

世界盃、音樂節…南加6月很繽紛
市公園局「足球之夏」 啟動 免費訓練營+觀賽派對

市公園局「足球之夏」 啟動 免費訓練營+觀賽派對
紐約愛樂公園音樂會 6/9起4區舉行

紐約愛樂公園音樂會 6/9起4區舉行
體驗世界盃 中央公園免費球場啟用 決賽將辦萬人直播派對

體驗世界盃 中央公園免費球場啟用 決賽將辦萬人直播派對

熱門新聞

加州自7月起，食品保存期限不得再標「sell by」。必須楚標示食品的「新鮮期」與「安全 期」。（本報檔案照）

7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字

2026-06-15 12:56
按客人消費總數比例拿小費是否合理？小費文化再度成為輿論焦點。（記者楊青／攝影）

612元帳單只留9元小費 食客「小作文」戳中全民痛點

2026-06-15 20:29
最新調查顯示，愈來愈多顧客厭倦當前各種小費支付提示畫面。（Pexels）

面對離譜的小費提示螢幕 3成消費者這樣反制

2026-06-16 14:36
15歲的華裔少年Clovis Hung今年6月從UCI畢業，成該校最年輕的畢業生之一。（Song Choi提供）

華裔少年9歲讀社區大學 15歲完成加大學業創紀錄

2026-06-13 22:18
汪光中會計師表示，反向抵押貸款的目的是為長者解決養老問題。（記者啟鉻／攝影）

能領現金還不用每月還款 以房養老 為何華人排斥？

2026-06-14 21:41
案件發生於163rd Court Northeast 1700號的一處房屋內。（谷歌地圖）

華人家庭爆謀殺自殺 網傳死者為知名奶茶店老闆

2026-06-11 18:21

超人氣

更多 >
美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動

美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動
加州6大學 躋身「美國新聞與世界報導」全球排名前25強

加州6大學 躋身「美國新聞與世界報導」全球排名前25強
87歲男刮中百萬選擇餘生每月領1萬元 為何專家讚他聰明？

87歲男刮中百萬選擇餘生每月領1萬元 為何專家讚他聰明？
尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸

尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸
高溫釀悲劇？奧斯卡名導威廉懷勒之女與丈夫被發現死於車內

高溫釀悲劇？奧斯卡名導威廉懷勒之女與丈夫被發現死於車內