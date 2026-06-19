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國慶日將至 警籲留心煙火安全

記者趙健／聖瑪利諾市報導
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國慶日即將到來，許多民眾開始準備煙火慶祝。(路透)
國慶日即將到來，許多民眾開始準備煙火慶祝。(路透)

國慶日即將到來，許多民眾開始準備煙火慶祝。聖瑪利諾警局提醒，煙火雖然是節慶活動常見的一部分，但也伴隨火災與人身傷害風險，民眾應提高警覺，遵守安全規定。

警局表示，夏季聚會、烤肉、遊行及國慶慶典，經常搭配煙火表演，但相較自行放煙火，民眾應優先選擇由專業人員執行的公開煙火秀。根據美國國家安全委員會（National Safety Council）資料，即使是合法販售的消費型煙火，仍可能造成嚴重傷害與火災事故。

統計顯示，全美每年有數千人因煙火意外受傷，其中不少為兒童及青少年。許多人誤以為仙女棒（sparklers）、鞭炮（firecrackers）等小型煙火較安全，實際上仍可能造成燒燙傷、眼部傷害及其他意外。此外，煙火每年在全美引發超過3萬1000起火災，對住宅及社區安全造成威脅。

為降低事故風險，警方提醒家長勿讓幼童接觸煙火，年紀較大的兒童使用時，也應有成人全程監督。施放或近距離觀看煙火，建議配戴護目鏡等眼部防護裝備。

警方也提醒，切勿手持已點燃煙火、將煙火對準他人，或向人群投擲煙火。煙火應在戶外空曠區域施放，遠離住宅、車輛及其他易燃物品，每次僅點燃一個煙火，點燃後應立即退至安全距離。

對未正常引燃的煙火，切勿嘗試重新點火，也不要在容器內施放煙火。民眾應在施放地點附近準備一桶水，以便緊急處理火源，並在煙火使用完畢後浸泡水中，再依規定丟棄。

警局最後提醒，只應購買和使用合法煙火產品，並遵守當地相關法規，共同維護社區安全，讓民眾能平安歡度夏季節慶活動。

精華 FAQ

  • 因為國慶與夏季慶典常伴隨煙火活動，若民眾自行施放或疏忽安全，容易造成燒燙傷、眼傷與火災，因此警方提前呼籲提高警覺。

  • 應在戶外空曠處施放，遠離住宅、車輛與易燃物，一次只點燃一個，點燃後立即退開，並準備水桶處理餘火，未引燃者不要再點。

  • 家長不要讓幼童接觸煙火，較大的孩子若要使用，也必須由成人全程監督；施放或觀賞時最好配戴護目鏡，以降低眼部與其他傷害風險。

聖瑪利諾

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