亞印太研究中心 啟動國際交流計畫

印太研究中心創辦人陳貴東表示，將於今年下半年起陸續推動多項國際交流、學術合作與人才培育計畫。（受訪者提供）

由印太研究中心創辦人陳貴東於2021年創立的亞印太研究中心，近日宣布將於今年下半年起陸續推動多項國際交流、學術合作與人才培育計畫，進一步強化智庫功能，促進亞太區域和平發展與民間合作。

陳貴東表示，亞印太研究中心自成立以來，始終秉持「互助、合作、和平是人類創造文明的原動力」的核心理念，希望透過跨國交流與資源整合，搭建政府、學界、企業界及民間團體之間的合作平台，促進區域發展與國際理解。

2023年9月，亞印太研究中心進一步獲加州 政府批准成立基金會型非營利組織，朝向制度化與國際化發展。中心並提出四大使命，包括推動人文藝術交流、促進經濟發展與生活品質提升、倡議學術教育與科技醫療創新，以及推動環保共榮與和平發展。

在人才培育方面，亞印太研究中心目前正積極推動與西來大學合作籌設「醫療大數據分析」碩士學位課程，由基金會首席顧問尤之毅教授主導規畫。課程將結合醫療、人工智慧與數據分析等專業領域，預計今年下半年展開招生作業，並以2027年春季或秋季開課為目標，希望培養兼具科技與醫療專業能力的國際化人才。

此外，中心也規畫與美東、美西多家主流智庫共同舉辦系列論壇與座談會，透過實體及視訊方式，邀請學者專家就亞太經濟、科技創新、醫療健康及區域合作等議題進行交流，擴大跨領域對話與合作機會。

在國際交流方面，亞印太研究中心預計於今年9月至10月組織「亞印太交流訪問團」，前往亞洲及印太地區多個國家，拜會政要、學術機構及智庫組織，深化國際合作關係，拓展民間外交網絡。

另一項重點行程則是參與今年11月在中國深圳舉行的2026年亞太經合組織企業領袖峰會（APEC CEO Summit），與來自世界各地的政商領袖及專家學者交流，共同探討亞太區域未來發展與合作契機。

陳貴東表示，在全球局勢快速變遷的時代，民間智庫與非營利組織更應扮演溝通橋梁角色。亞印太研究中心未來將持續結合文化、教育、科技與經濟資源，推動跨國合作與民間交流，為亞太地區和平穩定及共同繁榮貢獻力量。

陳貴東（左）和加州州長紐森（中）合影，右邊是陳貴東的太太。（受訪者提供）