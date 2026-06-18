我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／一開球就把球踢出界？不是失誤 而是最新流行戰術

iPhone 18 Pro可能漲到1399美元 成本暴增25%是關鍵

7旬集郵家魏進發 親製鄭麗文訪美「紀念封」

記者謝雨珊／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
今年71歲的魏進發，特地為鄭麗文製作專屬紀念封，以紀念她參訪洛杉磯並出席僑宴的重...
今年71歲的魏進發，特地為鄭麗文製作專屬紀念封，以紀念她參訪洛杉磯並出席僑宴的重要時刻。（記者謝雨珊／攝影）

國民黨主席鄭麗文訪美最後一天，許多僑胞在14日洛杉磯僑宴現場，收到別具意義的紀念禮物，一張專為鄭麗文此次參與僑宴設計製作的「紀念封」。這份紀念品的幕後推手，是美國華人圈集郵界成就斐然的魏進發（Richard Wei）。

今年71歲的魏進發，特地為鄭麗文製作了專屬紀念封，以紀念她參訪洛杉磯並出席僑宴的重要時刻。

為趕上6月14日當天的郵戳日期，在僑宴開始前他特地趕往郵局蓋章，親手製作超過500張首日封贈送給現場僑胞。由於紀念封最重要的價值在於郵戳日期必須與紀念事件同一天，因此無法提前完成製作，且時間相當緊迫，讓他一路忙到活動開始前仍在趕工。

他說，原本計畫製作約1200份、讓現場每人都能收到一張，但因時間不足，最後僅完成超過500份。

魏進發表示，紀念封由信封、郵票與郵戳組成，用途是紀念特定事件或重要人物的紀念日。6月14日同時也是美國總統川普生日，他也設計了川普生日紀念封，以此為川普慶生並留作紀念。

事實上，魏進發一直將製作紀念封、首日封視為畢生志業。從7歲開始接觸郵票至今，魏進發的集郵人生已超過60年，不僅收藏豐富，更長期透過郵政紀念品記錄歷史與推動中美文化交流。

魏進發出生於越南華僑家庭，從小便對郵票產生濃厚興趣。7歲那年，他利用放學時間到書店欣賞、收集郵票，從此一頭栽進集郵世界。1980年，20多歲的他以越南難民身分搭船赴美，途中卻遭海盜洗劫，多年珍藏的十多本集郵冊全數被奪走。「當時真的非常難過。」

魏進發回憶，正是這段經歷讓他立下心願，希望有朝一日能進入郵局工作，「這樣每天都可以看到郵票。」來到美國後，他在南加州輾轉從事多項工作，最終如願進入洛杉磯郵政局擔任分信員。憑藉對集郵的專業與熱情，後來更受邀擔任郵局媒體發言人。

魏進發數十年來陸續推出超過630個系列的紀念封及首日封作品，每個系列又包含多款不同設計。他的作品也獲得中美多家重要機構收藏，包括中國國家博物館、美國歷史博物館、白宮文物珍藏館，以及尼克森總統圖書館和博物館等知名典藏單位。

長年來對郵政文化與社區服務的投入，也讓魏進發獲得美國主流社會肯定。2011年，他榮獲「艾利斯島傑出移民獎」（Ellis Island Medal of Honor），成為當年全美106位獲獎者之一。據了解，他不僅是該獎項歷史上唯一獲獎的越南華僑，也是歷屆唯一以美國聯邦優秀公務員身分獲此殊榮者。

當天適逢6月14日美國總統川普生日，魏進發也設計川普生日紀念封，以此為川普慶生並...
當天適逢6月14日美國總統川普生日，魏進發也設計川普生日紀念封，以此為川普慶生並留作紀念。（記者謝雨珊／攝影）

為趕上6月14日當天的郵戳日期，在僑宴開始前特地趕往郵局蓋章，親手製作超過500...
為趕上6月14日當天的郵戳日期，在僑宴開始前特地趕往郵局蓋章，親手製作超過500張首日封贈送給現場僑胞。由於無法提前完成製作，讓魏進發（見圖）一路忙到活動開始前仍在趕工。（記者謝雨珊／攝影）

精華 FAQ

  • 他特地設計並親手製作鄭麗文訪美洛杉磯僑宴的專屬紀念封，並在現場分送給僑胞，讓這次活動留下具體且具收藏價值的紀念品。

  • 因為紀念封的價值在於郵戳日期必須與事件同一天，才能成為真正的首日封或紀念封，所以他只能在活動前趕赴郵局完成蓋章。

  • 他七歲開始接觸郵票，後來以越南難民身分赴美，並在洛杉磯郵政局任職，累積超過630個系列作品，且獲多個重要機構典藏與國際獎項肯定。

洛杉磯 國民黨 鄭麗文

上一則

補王愛琳缺 亞裔John Han任亞市議員

下一則

好市多推隨掃即付 結帳加快20%

延伸閱讀

鄭麗文訪洛談兩岸：以智慧取代對抗

鄭麗文訪洛談兩岸：以智慧取代對抗
鄭麗文洛杉磯僑宴爆滿 孫中山後代到場支持

鄭麗文洛杉磯僑宴爆滿 孫中山後代到場支持
鄭麗文：華府訪問一切正常 預祝韓國瑜訪美成果豐碩

鄭麗文：華府訪問一切正常 預祝韓國瑜訪美成果豐碩
鄭麗文出席波士頓僑宴 呼籲放下兩岸各自重大爭議

鄭麗文出席波士頓僑宴 呼籲放下兩岸各自重大爭議
「有魅力」vs「畫大餅」 鄭麗文表現洛僑界評價分歧

「有魅力」vs「畫大餅」 鄭麗文表現洛僑界評價分歧
世界盃開打 紀念金幣、郵票發行 體現足球運動特色

世界盃開打 紀念金幣、郵票發行 體現足球運動特色

熱門新聞

好市多律師強調，烤雞中的添加物，依聯邦法規均不屬防腐劑。（本報檔案照／記者朱敏梓攝）

好市多烤雞防腐劑疑雲 官方終於回應了

2026-06-10 22:06
加州自7月起，食品保存期限不得再標「sell by」。必須楚標示食品的「新鮮期」與「安全 期」。（本報檔案照）

7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字

2026-06-15 12:56
按客人消費總數比例拿小費是否合理？小費文化再度成為輿論焦點。（記者楊青／攝影）

612元帳單只留9元小費 食客「小作文」戳中全民痛點

2026-06-15 20:29
15歲的華裔少年Clovis Hung今年6月從UCI畢業，成該校最年輕的畢業生之一。（Song Choi提供）

華裔少年9歲讀社區大學 15歲完成加大學業創紀錄

2026-06-13 22:18
谷愛凌加州的房屋前垃圾多引爭議。圖為谷愛凌日前在紐約參與活動。路透社

谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？

2026-06-10 15:21
汪光中會計師表示，反向抵押貸款的目的是為長者解決養老問題。（記者啟鉻／攝影）

能領現金還不用每月還款 以房養老 為何華人排斥？

2026-06-14 21:41

超人氣

更多 >
伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國
半夜醒來幾次算正常？睡眠醫生：視年齡而定

半夜醒來幾次算正常？睡眠醫生：視年齡而定
諾姆：中國人偷渡來美規模如旅行社 背後疑北京支持

諾姆：中國人偷渡來美規模如旅行社 背後疑北京支持
H-1B抽籤三度失利 哈佛華男被迫返中後很不適應

H-1B抽籤三度失利 哈佛華男被迫返中後很不適應
這些理由 讓越來越多旅客對阿姆斯特丹說再見

這些理由 讓越來越多旅客對阿姆斯特丹說再見