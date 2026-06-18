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天普市府服務規費 下月調漲3.4%

記者張庭瑜╱天普市報導
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天普市市議會通過2026至2027年度規費及罰款表，多數市政服務收費調漲3.4%...
天普市市議會通過2026至2027年度規費及罰款表，多數市政服務收費調漲3.4%，並新增可負擔住宅監督費，新制將於7月1日生效。（記者張庭瑜／攝影）

天普市議會16日舉行公聽會，通過2026至2027財政年度總規費及罰款表（Master Fees and Fines Schedule），大部分市府服務規費調漲3.4%，以反映洛杉磯地區消費者物價指數（CPI）增幅。新收費標準將自7月1日起生效。

市府指出，每年都會檢討並更新各項行政規費與罰款標準，以回收提供公共服務、設施及行政作業成本。根據美國勞工統計局資料，洛杉磯地區2025年3月至2026年3月的消費者物價指數上升3.4%，因此多數規費依此幅度調整。根據報告，本次調整預計可為市府一般基金增加約11萬7000美元收入。部分收費項目雖套用3.4%的調幅，但四捨五入後金額未變。

調整後的部分收費包括：未結紮犬年度執照費由68美元提高至70美元；公園開發費由每戶500美元提高至517美元；特別居民停車證費由500美元提高至517美元；公共安全活動許可費由701美元提高至724美元；大型社區中心場地租借及多項公園與休閒課程費用也同步調漲。

此外，市府新增一項「可負擔住宅監督費」（Affordable Housing Monitoring Fee），用於聘請專業顧問監督可負擔住宅契約執行情況，確保相關住宅計畫符合規定。

市府表示，部分收費如市律師文件審查費、特殊活動人員服務費等，仍依實際成本計算，不適用消費者物價指數調整。市政法規相關罰款金額則維持不變。

精華 FAQ

  • 市府每年檢討行政規費與罰款，依洛杉磯地區消費者物價指數變動調整，以回收公共服務、設施維護與行政作業成本，這次因此多數費用上調3.4%。

  • 包括未結紮犬年度執照費、公園開發費、特別居民停車證費、公共安全活動許可費，以及大型社區中心場地租借和多項公園休閒課程費用，都有不同幅度上調。

  • 這筆新費用將用於聘請專業顧問，監督可負擔住宅契約的執行情況，確保相關住宅計畫符合規定；部分其他費用則仍按實際成本計算，不受CPI調整影響。

天普 洛杉磯

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