大專盃高球聯誼賽 吸引70多人同樂

南加州中國大專院校聯合校友會日前舉辦第22屆大專盃高爾夫聯誼賽，吸引各校校友及社區人士參與，以球會友，促進交流並延續校友情誼。（主辦單位提供）

第22屆南加州 大專盃高爾夫聯誼賽日前在奇諾岡登場，吸引70餘校友、高球愛好者及社區人士參與。賽事除競逐個人獎項外，更強調校友會團體競賽精神，並鼓勵台美第二代及青少年加入，讓這項已延續22年的活動成為凝聚校友情誼與促進世代交流的重要平台。

由南加州中國大專院校聯合校友會（JCUAASC）主辦的大專盃高球賽，多年來已發展成南加州僑界具代表性的高球聯誼活動。今年比賽於洛斯塞拉諾斯鄉村俱樂部（Los Serranos Country Club）舉行，採齊發開球方式進行，各組選手自不同球洞同時出發，場面熱絡。

會長廖瓔蓮表示，大專盃高球賽已連續舉辦22年，不僅是校友聯誼活動，更見證各校校友會長期合作與交流成果。透過年度賽事，不同學校校友得以建立友誼，也讓更多社區民眾認識聯合校友會推動的服務與活動。活動總幹事謝中丞表示，大專盃與一般高爾夫球賽最大的不同，在於特別重視團體榮譽。除各校校友會組隊參賽，也開放來賓組隊參加，希望透過球賽增進校友互動，並擴大社區參與。

廖瓔蓮表示，已有20年未正式下場打球，今年主要負責主持開球儀式，但仍特地前往練習場揮桿熱身，希望所有參賽者都能享受比賽過程。當天開球儀式由僑務委員于仁豪、中華航空洛杉磯分公司代表李宜真、會長廖瓔蓮及活動召集人吳蓉華共同主持。

當晚舉行頒獎晚宴，約120人出席，包括參賽球員、親友、歷屆會長及工作團隊。現場安排樂團演出助興，增添歡樂氣氛。