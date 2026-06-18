洛市活力不足 全球「酷炫度」排名倒數第20

在「酷炫度」評比上，洛杉磯市中心全美排名倒數第11、全球倒數第20。圖為洛杉磯市中心的時尚區（Fashion District）。（本報資料照╱世說新聞團隊攝影）

洛杉磯 市中心近日被評為全球最不具吸引力的市中心之一。都市規畫顧問公司Gensler最新調查顯示，洛杉磯市中心的「酷炫度」在全球城市中心排名倒數第20、全美倒數第11，僅約三分之二受訪者認為當地充滿活力。研究指出，企業外移、人口流失與商業活動萎縮，是市中心魅力下滑的主因。

據KTLA電視台報導，約三分之二（66%）受訪者認為洛杉磯市中心具有活力，但與紐約、芝加哥 約八成受訪者給予「充滿活力」評價相比，仍有明顯差距。在「酷炫度」評比上，洛杉磯市中心全美排名倒數第11、全球倒數第20，明顯落後於雪梨、上海等城市。

Gensler洛杉磯辦公室主管Kelly Farrell接受洛杉磯時報訪問時表示，近年許多企業將辦公地點遷往其他區域，導致上班族與居民外流，進而衝擊餐廳、商店等商業活動，使市中心逐漸失去昔日榮景。她指出，隨著就業機會與人口往外移動，市中心人流減少，許多仰賴上班族與居民消費的商家被迫歇業，形成惡性循環。

報導指出，洛杉磯市中心雖仍有部分娛樂、文化與餐飲據點具吸引力，也不時舉辦特色活動，但整體而言，與紐約、芝加哥等大型都會區相比，缺乏足夠人潮與生活機能支撐。對於如何重振市中心，KTLA財經評論員David Lazarus認為，可考慮推動更積極的租金管制政策，吸引年輕族群回流居住；他表示，年輕人口增加後，餐廳、精品店等商家進駐意願將提高，進而帶動商圈復甦。不過報導也指出，從人口結構角度看，這類作法雖有研究支持，但房東與開發商不太可能支持更嚴格的租金管制措施。