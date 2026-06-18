富樂頓州大植物園巨樹 竟然是草
若想遠離喧囂，位於橙縣的富樂頓州立大學植物園（Fullerton Arboretum）是理想去處。來自世界各地數千種植物，各具特色。最讓人驚奇的，莫過於一種標誌性的「巨樹」。它看起來像樹，實際是「草」。許多人得知真相後，都忍不住驚呼：「被騙了！」
植物園占地約26英畝，是橙縣最大植物園之一。園內收藏超過4000種植物，對許多南加居民而言，這裡更像是一座隱身都市中的綠島。眾多植物中，最吸睛的莫過樹冠高聳的昂布樹（Ombú）。巨型冠蓋常吸引遊客駐足拍照，是不少人造訪植物園必看的熱門景點。
據植物園資料，Ombú原產南美阿根廷與烏拉圭的潘帕斯草原（Pampas）。因樹幹粗壯、根系發達、枝葉茂密，遠望如一棵參天大樹。然而按植物學分類，它其實是大型草本植物。換句話說，它是「草」，而非真正樹木。
作為世界上少見能長成巨物的草本植物，Ombú不具備一般樹木特點。枝幹內部組織柔軟，缺乏真正木質結構，沒有明顯年輪。其組織中含有大量水分。正因如此，雖然外觀雄偉，實際上卻有著與樹木完全不同的生理特性。草原上，因地勢平坦、放眼幾乎沒有高大植物，Ombú往往成為最醒目地標。早期南美原住民常將它作為辨識方向天然標誌，因此又稱為「草原上的燈塔」。
至於植物園內Ombú來歷也頗具傳奇色彩。上世紀70年代，漢庭頓圖書館贈送一株僅約6英尺高的Ombú幼苗給富樂頓州大植物園。植物園於1979年正式落成，Ombú早在1970年就已種下。意味著它約56歲年齡比植物園本身還要年長，是整個園區資歷最深「元老級」活古蹟。
園區內加州原生植物區同樣值得探索。遊客可以近距離認識加州胡椒樹（California Pepper Tree）、谷橡樹（Valley Oak）、海岸活橡樹（Coast Live Oak）等本土樹種，進一步了解南加獨特自然生態。
此外，維多利亞式歷史建築Heritage House也是熱門景點之一。這棟建於19世紀末古宅保留精緻木工裝飾、古典家具及豐富歷史文物，讓人彷彿回到南加開發初期生活場景。
有關植物園及停車資訊，可上網https://arboretum.fullerton.edu
最吸睛的是昂布樹Ombú，它樹冠高聳、枝葉茂密，遠看像一棵巨樹，因此成為遊客必拍的園區地標，也常讓人驚訝它其實不是樹木。 因為它雖有粗壯樹幹與發達根系，但按植物學分類屬大型草本植物，枝幹缺乏真正木質結構，也沒有明顯年輪，所以本質上是草而非樹。 園內還有加州原生植物區，可認識胡椒樹、谷橡樹與海岸活橡樹；另有19世紀末的Heritage House，展示古典家具、木工裝飾與歷史文物。
精華 FAQ
最吸睛的是昂布樹Ombú，它樹冠高聳、枝葉茂密，遠看像一棵巨樹，因此成為遊客必拍的園區地標，也常讓人驚訝它其實不是樹木。
因為它雖有粗壯樹幹與發達根系，但按植物學分類屬大型草本植物，枝幹缺乏真正木質結構，也沒有明顯年輪，所以本質上是草而非樹。
園內還有加州原生植物區，可認識胡椒樹、谷橡樹與海岸活橡樹；另有19世紀末的Heritage House，展示古典家具、木工裝飾與歷史文物。
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