境內身分調整新政 申請未見延宕
美國公民暨移民服務局（USCIS）5月21日發布備忘錄，強調海外領事館簽證程序（Consular Processing）應成為許多移民申請永久居留的優先途徑，引發移民社群擔憂，擔心境內身分調整（Adjustment of Status，AOS）申請將變得更難獲批。不過，據The National Law Review報導，法律專家表示，政策實施以來，目前尚未出現外界原先擔心的大規模衝擊。
根據移民法律事務所Greenberg Traurig近日發布的觀察報告，目前已遞交的AOS案件仍持續獲得批准，包括持F-1學生簽證、H-1B工作簽證及L-1跨國企業主管簽證等身分的申請人。截至目前，未看到移民局全面放慢或暫停審理境內身分調整案件的跡象。許多綠卡申請案件仍按照原有程序推進。
除綠卡申請外，與AOS案件相關的工作許可（Employment Authorization Document，EAD）及回美證（Advance Parole，AP）申請，也持續獲得批准。
報告同時指出，各地移民局辦公室的綠卡面談仍持續進行。部分申請人反映，面談過程完全沒有提及5月的新備忘錄，審查重點仍集中於申請資格、維持合法身分紀錄、工作經歷、家庭關係及申請表內容等傳統問題。
不過，也有部分申請人在面談時被詢問，為何選擇在美國境內辦理身分調整，而非透過海外領事館辦理移民簽證。律師認為，這類問題目前較像是官員了解情況的延伸詢問，尚未顯示會直接影響案件結果。
備忘錄發布後，另一項外界關注焦點是移民局是否會大量發出補件通知（Request for Evidence，RFE），要求申請人解釋為何適合在美國境內辦理身分調整。報告指出，全美確實已有少數律師反映收到類似補件通知，但目前仍屬零星個案。由於政策發布時間不長，尚難判斷這是否會成為未來普遍趨勢。
至於旅行問題，目前也未見明顯變化。律師表示，截至目前為止，尚未接獲客戶因新政策而在持AP、H-1B或L-1身分出入境時遭遇特殊困難的案例。
值得注意的是，部分移民申請人開始採取更具彈性的策略，希望保留未來透過海外領事館辦理移民簽證的選項。不過，律師強調，目前的觀察數據並不支持「AOS已不可行」的說法。對許多符合資格的申請人而言，境內身分調整仍是最實際且最方便的永久居留途徑。
報告指出，未來幾個月隨著更多案件進入面談與審理階段，外界將能更清楚了解各地移民局如何解讀這項政策，以及是否會出現新的審查趨勢。現階段來看，AOS案件仍在正常推進，包括綠卡申請核准、面談安排，以及工卡與回美證核發，都尚未出現重大變化。
備忘錄強調海外領事館簽證程序應成為許多移民申請永久居留的優先途徑，因此引發外界擔心境內身分調整會更難獲批。不過現階段觀察顯示，AOS並未出現全面受阻情況。 根據律所觀察，已遞交的AOS案件仍持續獲准，綠卡、EAD與AP申請也在正常核發，各地辦公室面談照常進行，暫時看不到移民局放慢或暫停審理的跡象。 目前尚未出現明顯影響。部分面談會被問及為何選擇境內調整，但多屬延伸詢問；少數律師收到RFE要求說明理由，旅行方面也未見持AP、H-1B或L-1者遭遇特殊困難。
精華 FAQ
備忘錄強調海外領事館簽證程序應成為許多移民申請永久居留的優先途徑，因此引發外界擔心境內身分調整會更難獲批。不過現階段觀察顯示，AOS並未出現全面受阻情況。
根據律所觀察，已遞交的AOS案件仍持續獲准，綠卡、EAD與AP申請也在正常核發，各地辦公室面談照常進行，暫時看不到移民局放慢或暫停審理的跡象。
目前尚未出現明顯影響。部分面談會被問及為何選擇境內調整，但多屬延伸詢問；少數律師收到RFE要求說明理由，旅行方面也未見持AP、H-1B或L-1者遭遇特殊困難。
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