暑期將至 警提醒未成年飲酒、買酒都違法
隨著暑假與畢業季來臨，未成年飲酒問題再度受關注。聖瑪利諾警局（SMPD）近日提醒，根據加州法律，未滿21歲者無論持有、購買、試圖購買或飲用酒精，都可能面臨罰款、社區服務、駕照吊銷，甚至坐牢等後果。
警方指出，使用假身分證購買酒精飲料，最低可能面臨250美元罰款及24至32小時社區服務；最重可處1000美元罰款，甚至六個月縣監獄刑期。此外，違規者還可能面臨一年駕照吊銷處分；若尚未取得駕照，考照資格也可能延後一年。
若未成年者只是「試圖購買」酒精，即使最後沒有成功，也可能被罰款100美元，並須完成社區服務，同樣可能導致一年駕照停權。
至於單純持有酒精飲料，也可能被處250美元罰款及社區服務，並影響駕照資格。警方提醒，即使是在朋友聚會、海灘派對或畢業活動中攜帶酒精，也可能違法。
警方也特別提醒加州「零容忍法」（Zero Tolerance Law）。該法律適用所有21歲以下駕駛，只要體內驗出任何酒精含量，即使未達成年人酒駕標準，仍可能遭吊銷駕照。根據情況不同，停權時間可能長達一至三年。
此外，若駕駛拒絕接受酒精檢測，可能要面臨額外法律後果，並可能直接導致一年駕照停權。
警方表示，未成年飲酒除涉法律問題，也可能對升學、就業及保險紀錄造成長期影響。尤其暑假期間青少年聚會增加，警方呼籲學生與家長提高警覺，避免因一時疏忽留下紀錄。
警方指出，未滿21歲者無論持有、購買或試圖購買酒精，都可能被罰款、要求社區服務，並面臨駕照吊銷或考照延後等後果，情節嚴重者甚至可能坐牢。 若未成年使用假身分證買酒，最低可能罰250美元並做24至32小時社區服務；最重可罰1000美元，還可能被判六個月縣監獄刑期，並遭一年駕照停權。 零容忍法適用所有21歲以下駕駛，只要體內驗出任何酒精，即使未達成年人酒駕標準，也可能被吊銷駕照；停權時間依情況可長達一至三年，拒測也會有額外處分。
精華 FAQ
警方指出，未滿21歲者無論持有、購買或試圖購買酒精，都可能被罰款、要求社區服務，並面臨駕照吊銷或考照延後等後果，情節嚴重者甚至可能坐牢。
若未成年使用假身分證買酒，最低可能罰250美元並做24至32小時社區服務；最重可罰1000美元，還可能被判六個月縣監獄刑期，並遭一年駕照停權。
零容忍法適用所有21歲以下駕駛，只要體內驗出任何酒精，即使未達成年人酒駕標準，也可能被吊銷駕照；停權時間依情況可長達一至三年，拒測也會有額外處分。
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