病媒、汙水…洛縣13餐廳停業整改

洛杉磯縣公共衛生局勒令13家餐廳及食品業者暫停營業，原因包括病媒蟲害、汙水排放及食品衛生違規等問題。圖為衛生局僱員在餐廳做檢查。（取自洛杉磯縣公共衛生局官網）

根據加州郵報（California Post）報導，洛杉磯 縣公共衛生局公布最新食品場所停業名單，8日至14日共有13家餐廳及食品業者因病媒蟲害、汙水排放、食品保存溫度不符規定等衛生問題遭勒令停業，其中有中餐廳。截至15日，多數業者仍未通過複檢，尚未恢復營業。

根據衛生局資料，停業業者分布於洛杉磯、蒙特利公園市 、西好萊塢、康普頓、漢庭頓公園市、英格伍、拉米拉達、南門市（South gate）及克萊蒙（Claremont）等地。其中最常見的違規為病媒蟲害，包括鼠患及昆蟲問題，多家餐廳因此被勒令停業改善。

遭停業業者包括南門市的SGJAA Snack Bar、洛杉磯的House Market、西好萊塢的Coucou、康普頓的Panda Express、拉米拉達的Cream & Sugar Cafe、蒙市的Ningjie Jingzhou BBQ、漢庭頓公園市的Pupuseria Rio Lempa、洛杉磯的Diplomat Restaurant、西好萊塢的WeHo Bistro、克萊蒙的Petiscos、英格伍的Asadero Chikali、洛杉磯的Happy Donuts，以及Safari Restaurant and Bar。

部分業者已完成改善並恢復營業，包括House Market於9日重新開放，Petiscos於11日恢復營業，Panda Express於12日通過複檢，Happy Donuts則於14日復業。

衛生檢查報告顯示，除病媒蟲害外，部分業者還涉食品冷熱保存溫度不符規定、食品接觸面清潔不良、員工手部衛生不合格，以及汙水與廢水處理問題。其中，蒙市的Ningjie Jingzhou BBQ被查出食品保存管理不當、食品接觸面不潔及污水問題；位於洛杉磯的Diplomat Restaurant則因病媒蟲害、污水排放及缺乏有效清潔消毒設備遭勒令停業。

截至15日，仍有多家業者尚未通過後續複檢。公共衛生局表示，被勒令停業的業者須完成缺失改善，並通過複檢後才能恢復營業。近期洛杉磯縣餐飲業因病媒蟲害問題遭暫時停業的案例有增加趨勢，衛生單位將持續加強稽查，以維護食品安全及公共衛生。