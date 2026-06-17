我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA尼克奪冠 加州球迷狂歡被投訴 愛犬被警射殺

冬奧奪金獲獎勵終身免費冰淇淋 劉美賢大讚這個口味

「有魅力」vs「畫大餅」 鄭麗文表現洛僑界評價分歧

記者謝雨珊／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨美西南支部主任委員謝宗煌（右一）指出，此次僑宴展現海外僑胞對鄭麗文理念的託...
國民黨美西南支部主任委員謝宗煌（右一）指出，此次僑宴展現海外僑胞對鄭麗文理念的託付與期待。（記者謝雨珊／攝影）

國民黨主席鄭麗文訪美行程最後一站來到洛杉磯，期間與當地僑胞多場互動交流，獲得不少僑界人士正面回響。有當地僑胞認為，鄭麗文展現親和力與俐落明快的溝通風格，整體表現具吸引力，也為國民黨形象加分。但也有僑胞認為，她的主張像是在畫大餅。

有僑胞認為，此次近距離接觸鄭麗文，感受到她在兩岸議題上的論述具有明確方向，也能清楚傳達對和平交流的主張。國民黨美西南支部主任委員謝宗煌指出，此次僑宴展現海外僑胞對鄭麗文理念的託付與期待。他也希望國民黨海內外都能團結一致，做鄭麗文最強大的後盾。

國民黨中央委員曹靜永表示，不少僑胞認為鄭麗文與過往幾任黨主席風格明顯不同，最大的感受是她說話乾脆直接，回應問題反應迅速、態度明確，不會迴避或「打太極」，整體作風明快俐落，因此獲得不少僑界好感。

曹靜永認為，國民黨需要大改變與新氣象，鄭麗文相對年輕、行事風格清晰，對黨內轉型具有加分效果。她表示，鄭麗文獲得不少年輕黨員支持，因為她「敢說敢做」 。

曹靜永也進一步轉述部分僑胞看法指出，部分支持者認為兩岸和平非常重要，應避免衝突升高，維持穩定交流空間，「我們不希望看到戰爭。」

而總統府國策顧問林榮松坦言，鄭麗文的演說方式及主張確實不太像以往國民黨的作風，但「感覺她是在畫大餅。」他指出，台灣跟中國最大的問題就是極權或民主，鄭麗文的和平之路講得很漂亮，但最後目的還是要統一，那統一之後要叫中華民國還是中華人民共和國？

林榮松指出，沒有人希望看到戰爭發生，但鄭麗文的主張沒有解決中國與台灣之間的問題，也就是獨裁跟民主選哪一邊？他也認為，鄭麗文一直將「習近平」掛在嘴邊，並不覺得此舉對她有加分效果。

曹靜永認為，鄭麗文說話乾脆直接，獲得不少僑界好感。（記者謝雨珊／攝影）
曹靜永認為，鄭麗文說話乾脆直接，獲得不少僑界好感。（記者謝雨珊／攝影）

精華 FAQ

  • 部分僑胞認為她談吐直接、反應快，展現親和力與新風格；另一些人則質疑她的和平論述過於理想化，認為缺乏實質解方，因此形成明顯兩極評價。

  • 支持者強調她回應問題不迴避、語氣乾脆，能清楚傳達兩岸和平交流理念，也被認為有助國民黨轉型，並吸引年輕黨員與海外僑胞支持。

  • 批評者認為她雖主張和平交流，但最終仍指向統一，卻未回答統一後的體制與國號問題，也未解決民主與極權的根本衝突，因此質疑其說法像畫大餅。

洛杉磯 國民黨 鄭麗文

上一則

寶特瓶轉不開、常跌倒？醫師：恐已罹患1疾病

下一則

71歲華裔周克強退休才學國標 英國黑池舞蹈節奪冠

延伸閱讀

鄭麗文洛杉磯僑宴爆滿 孫中山後代到場支持

鄭麗文洛杉磯僑宴爆滿 孫中山後代到場支持
鄭麗文訪洛談兩岸：以智慧取代對抗

鄭麗文訪洛談兩岸：以智慧取代對抗
鄭麗文穿中山裝出席華府僑宴 稱中華民族再度偉大

鄭麗文穿中山裝出席華府僑宴 稱中華民族再度偉大
鄭麗文：對話中共不代表接受共產主義

鄭麗文：對話中共不代表接受共產主義
鄭麗文：沒有鄭習會 我只是在野黨主席「可能根本無足輕重」

鄭麗文：沒有鄭習會 我只是在野黨主席「可能根本無足輕重」
鄭麗文訪美 新加坡媒體分析：有魅力但天真 未打動美國

鄭麗文訪美 新加坡媒體分析：有魅力但天真 未打動美國

熱門新聞

好市多近日表示，若未來獲得美國政府退還的關稅款項，公司計畫將部分退款回饋給會員。（記者子為／攝影）

好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光

2026-06-09 20:10
好市多律師強調，烤雞中的添加物，依聯邦法規均不屬防腐劑。（本報檔案照／記者朱敏梓攝）

好市多烤雞防腐劑疑雲 官方終於回應了

2026-06-10 22:06
加州自7月起，食品保存期限不得再標「sell by」。必須楚標示食品的「新鮮期」與「安全 期」。（本報檔案照）

7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字

2026-06-15 12:56
15歲的華裔少年Clovis Hung今年6月從UCI畢業，成該校最年輕的畢業生之一。（Song Choi提供）

華裔少年9歲讀社區大學 15歲完成加大學業創紀錄

2026-06-13 22:18
谷愛凌加州的房屋前垃圾多引爭議。圖為谷愛凌日前在紐約參與活動。路透社

谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？

2026-06-10 15:21
加州理工學院榮登全美35所最難考入大學的榜首。圖為其大學網站展示校內理工科目的學習照片。（加州理工大學官網）

全美35所最難進大學加州占7 這家唯一公立學校

2026-06-10 13:33

超人氣

更多 >
隱前科、假結婚、政庇罐頭故事 移民局全面啟動AI審查

隱前科、假結婚、政庇罐頭故事 移民局全面啟動AI審查
「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢

「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢
身分調整新政上路後 綠卡、工卡核發有何變化？

身分調整新政上路後 綠卡、工卡核發有何變化？
紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到
面對離譜的小費提示螢幕 3成消費者這樣反制

面對離譜的小費提示螢幕 3成消費者這樣反制