「有魅力」vs「畫大餅」 鄭麗文表現洛僑界評價分歧

國民黨美西南支部主任委員謝宗煌（右一）指出，此次僑宴展現海外僑胞對鄭麗文理念的託付與期待。（記者謝雨珊／攝影）

國民黨 主席鄭麗文 訪美行程最後一站來到洛杉磯 ，期間與當地僑胞多場互動交流，獲得不少僑界人士正面回響。有當地僑胞認為，鄭麗文展現親和力與俐落明快的溝通風格，整體表現具吸引力，也為國民黨形象加分。但也有僑胞認為，她的主張像是在畫大餅。

有僑胞認為，此次近距離接觸鄭麗文，感受到她在兩岸議題上的論述具有明確方向，也能清楚傳達對和平交流的主張。國民黨美西南支部主任委員謝宗煌指出，此次僑宴展現海外僑胞對鄭麗文理念的託付與期待。他也希望國民黨海內外都能團結一致，做鄭麗文最強大的後盾。

國民黨中央委員曹靜永表示，不少僑胞認為鄭麗文與過往幾任黨主席風格明顯不同，最大的感受是她說話乾脆直接，回應問題反應迅速、態度明確，不會迴避或「打太極」，整體作風明快俐落，因此獲得不少僑界好感。

曹靜永認為，國民黨需要大改變與新氣象，鄭麗文相對年輕、行事風格清晰，對黨內轉型具有加分效果。她表示，鄭麗文獲得不少年輕黨員支持，因為她「敢說敢做」 。

曹靜永也進一步轉述部分僑胞看法指出，部分支持者認為兩岸和平非常重要，應避免衝突升高，維持穩定交流空間，「我們不希望看到戰爭。」

而總統府國策顧問林榮松坦言，鄭麗文的演說方式及主張確實不太像以往國民黨的作風，但「感覺她是在畫大餅。」他指出，台灣跟中國最大的問題就是極權或民主，鄭麗文的和平之路講得很漂亮，但最後目的還是要統一，那統一之後要叫中華民國還是中華人民共和國？

林榮松指出，沒有人希望看到戰爭發生，但鄭麗文的主張沒有解決中國與台灣之間的問題，也就是獨裁跟民主選哪一邊？他也認為，鄭麗文一直將「習近平」掛在嘴邊，並不覺得此舉對她有加分效果。

曹靜永認為，鄭麗文說話乾脆直接，獲得不少僑界好感。（記者謝雨珊／攝影）