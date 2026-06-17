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陸軍官校慶102周年 南加校友齊聚傳承黃埔精神

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
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南加州陸軍軍官學校校友會舉辦陸軍軍官學校102周年校慶餐會，校友代表共同切下生日...
南加州陸軍軍官學校校友會舉辦陸軍軍官學校102周年校慶餐會，校友代表共同切下生日蛋糕，祝賀母校102周年校慶。（記者張庭瑜/攝影）

加州陸軍軍官學校校友會16日在羅斯密市舉行陸軍軍官學校102周年校慶暨聯誼餐會，吸引近百校友、眷屬及僑界人士參與。校友會會長陳百齊表示，校友會自2022年起連續四年舉辦校慶活動，雖然校友年事漸長，但對母校的向心力始終不減，希望透過年度聚會凝聚旅美校友力量，傳承黃埔精神，並號召更多失聯校友重新加入。

南加州陸軍軍官學校校友會16日舉行陸軍軍官學校102周年校慶餐會，向中華民國國旗...
南加州陸軍軍官學校校友會16日舉行陸軍軍官學校102周年校慶餐會，向中華民國國旗敬禮，展現黃埔精神與愛國情操。（記者張庭瑜╱攝影）

陳百齊指出，今年適逢陸軍軍官學校建校102周年，對旅居海外校友別具意義。校友會多年來持續舉辦校慶及聯誼活動，讓不同世代校友有機會重聚。不過隨著時間推移，不少資深校友相繼離世，近四年已有十位學長辭世，令人感慨，也凸顯組織傳承的重要性。目前赴美定居的年輕校友相對有限，許多新世代軍官多因公派或進修短期赴美，未必長期留在南加州，因此校友會面臨世代銜接挑戰。儘管如此，校友會仍積極鼓勵年輕校友參與會務，希望為組織注入新血，延續服務與聯誼功能。

活動中，陳百齊介紹多位年輕校友及新生代幹部，包括78期校友及84期赴美交換就讀西點軍校的學生等，期盼未來接棒服務。陳百齊表示，校友會原訂今年改選會長，但因尚未覓得合適接任人選，他在會員支持下繼續留任。

除聯誼餐敘外，主辦單位也頒發感謝狀及新一屆幹部聘書，感謝長期協助會務的校友與幹部。陳百齊表示，目前仍有不少旅居南加州的陸軍官校校友尚未與校友會聯繫，歡迎他們加入。校友會目前不收會費，並提供紀念帽及背心等紀念品，希望凝聚旅美黃埔校友向心力。有意加入者可洽陳百齊，電話626-290-8396，或副會長李小安，電話626-252-4950。

南加州陸軍軍官學校校友會會長陳百齊（右）頒發聘書予榮譽主席江寵（左），感謝其長年...
南加州陸軍軍官學校校友會會長陳百齊（右）頒發聘書予榮譽主席江寵（左），感謝其長年支持校友會發展。（記者張庭瑜/攝影）

精華 FAQ

  • 活動主題為陸軍軍官學校102周年校慶暨聯誼餐會，地點在羅斯密市，吸引近百名校友、眷屬及僑界人士參加，藉此聯繫感情並延續母校情誼。

  • 陳百齊表示，校友會雖持續辦理聚會，但資深校友逐漸離世，近四年已有十位學長辭世，加上年輕校友多短期赴美，世代銜接成為主要挑戰。

  • 校友會目前不收會費，並提供紀念帽與背心等紀念品，也透過頒發感謝狀、聘書和年度聯誼活動，鼓勵失聯校友及年輕校友重新加入。

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