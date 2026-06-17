71歲華裔周克強退休才學國標 英國黑池舞蹈節奪冠

周克強（左四）在黑池舞蹈節國標舞賽事領獎台上。（周克強提供）

南加華裔退休 人士周克強（Peter Chou），用汗水與堅持，跳出人生最耀眼的第二舞台。退休後才正式接觸國標舞（國際標準舞）的他，歷經十多年苦練，日前在被譽為「國際舞壇殿堂」的英國「黑池舞蹈節」（Blackpool Dance Festival）2026年賽事中大放異彩，不僅奪得公開錦標賽71歲以上男子組總冠軍，更跨組摘下60歲組亞軍。

周克強表示，此次他與舞蹈老師Kristina Kudelko搭檔，參加Pro/Am（職業／業餘）71歲以上男子組賽事，在華爾茲（Waltz）、狐步舞（Foxtrot）、維也納華爾茲（Viennese Waltz）、探戈（Tango）等多項單項賽中都拿下第一名，最終以總積分奪得該組總冠軍。除此之外，他還跨組參加60歲至70歲男子組比賽，最終獲得總分亞軍。 南加州退休人士周克強（Peter Chou），日前在被譽為「國際舞壇殿堂」的英國「黑池舞蹈節」2026年賽事中奪得公開錦標賽71歲以上男子組總冠軍，並跨組摘下60歲組亞軍。（記者啟鉻／攝影）

談起黑池舞蹈節，周克強難掩興奮。他表示，對所有國標舞愛好者而言，英國黑池舞蹈節是全球歷史最悠久、規模最大、最具權威性的頂級國標舞賽事之一，被譽為「國標舞的奧林匹克」。1920年創辦至今已有百年歷史，而2026年5月16日至29日舉辦的賽事，更是象徵性的百年慶典，因此格外具有紀念意義。 南加州退休人士周克強（Peter Chou），日前在被譽為「國際舞壇殿堂」的英國「黑池舞蹈節」2026年賽事中奪得公開錦標賽71歲以上男子組總冠軍，並跨組摘下60歲組亞軍。（記者啟鉻／攝影）

事實上，在參加黑池舞蹈節前，周克強早已在北美各地國標舞賽事中屢獲佳績，只是他始終保持低調。他坦言，自己多年來一直有個夢想，就是站上被稱為「世界舞壇殿堂」的黑池舞蹈節舞台，如今終於如願以償。

第一次見到周克強的人，往往很難相信他已年逾七旬。他身形挺拔、肌肉結實，舉手投足充滿力量感，整體狀態遠比實際年齡年輕許多。即使坐在椅子上，他也能輕鬆以單腿支撐起身，毫不費力。他笑說，這一切都與多年持續練習國標舞密不可分。

周克強回憶，退休前就熱愛活動，平時喜歡園藝與設計，經常親手打理家中庭院與草坪。雖然對舞蹈有興趣，但過去只是偶爾隨意跳跳，從未真正深入學習。直到準備退休時，他開始思考：「什麼樣的運動，最適合長久持續？」

他提到，65歲那年，突然發現抬腿變得吃力，走路時經常踢到東西，這讓他意識到身體已經發出警訊：腳力正在退化，身體不再像從前輕盈。他曾學習網球，但因手肘受傷作罷。後來接觸國標舞，他發現舞蹈最大好處，在於能夠依照個人體能自由調整強度。

「可以很輕鬆隨音樂擺動身體，放鬆心情；也可以跳得很激烈、大量流汗，而且相對容易控制受傷風險。」周克強說，每次跳舞，他都要求跳到流汗，「流汗就是排毒」，再加上音樂帶來的愉悅感，整個人的身心狀態自然越來越好。

除了運動，他也重視飲食習慣，平時偏向均衡飲食，蔬果攝取較多，避免大魚大肉。他認為，當健康生活變成習慣，血壓、血脂、血糖等「三高」問題，自然就能大幅降低。

在他眼中，國標舞不只是運動，更是能提升心靈的高雅藝術。他形容，國標舞講究節奏、儀態與氣質，「不是那種很吵鬧、滿地打滾的舞蹈。」尤其到退休年齡，更應該讓生活與精神層次提升。

他說，許多人退休後長時間待在家，身心逐漸失去活力，加上情緒壓抑，健康問題也容易隨之而來。

周克強最初是在一家華人較多的舞廳學習國標舞，由於國標舞對身體靈活度、協調性、節奏感與記憶力要求都很高，學習難度不低，因此不少同期學員中途放棄。但他憑藉堅持與毅力，一路舞到今天，最終站上世界頂尖舞台。

談到日常訓練，他表示，幾乎每天都會安排至少一小時練舞。有時在家中反覆練習基本動作，有時前往舞場與舞伴配合，也會到健身中心，將舞蹈與體能訓練結合在一起。「國標舞真正的基本功，不只是老師教出來的，更重要的是平時靠自己不斷練習。」