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鄭麗文洛杉磯僑宴爆滿 孫中山後代到場支持

記者謝雨珊／洛杉磯報導
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國民黨主席鄭麗文訪美行程最後一站來到洛杉磯。她出席由洛杉磯羅省中華會館於14日晚...
國民黨主席鄭麗文訪美行程最後一站來到洛杉磯。她出席由洛杉磯羅省中華會館於14日晚間舉辦的歡送僑宴，現場吸引超過千名僑胞到場參與，整體氛圍宛如大型造勢活動。（記者謝雨珊／攝影）

國民黨主席鄭麗文訪美行程最後一站來到洛杉磯，行程依舊緊湊。她在完成媒體聯訪後，隨即出席由洛杉磯羅省中華會館14日晚舉辦的歡送僑宴，現場吸引超過千名僑胞到場參與。

鄭麗文在致詞中向僑胞分享其「和平之路」主張，帶動現場氣氛升溫，掌聲與歡呼聲不斷，宛如大型造勢活動。活動最後在「國民黨加油」的口號聲與各桌合影留念中圓滿結束。

據悉，主辦單位原先規畫100桌席次，但報名人數遠超預期，最終加開至120桌左右約1200人，仍有不少想參加的民眾無法加入。這是鄭麗文此次美國行最盛大的一場僑宴，連孫中山後代孫國雄也到場支持。鄭麗文結束僑宴後立即搭乘飛機返台。

除孫國雄以外，許多美國當地商政界人士也與會洛杉磯僑宴。出席名單中包括Panda Express董事長程正昌、Tire.Co創辦人劉偉民、美國加州民主黨籍州參議員Bob Archuleta、及聖伯納汀諾縣政委員哈格曼（Curt Hagman）等34位貴賓。

據悉，鄭麗文此次訪美期間，已與多位美國跨黨派國會議員進行交流，並先後拜會包括Dan Sullivan、Steve Daines、John Rose、Chuck Fleischmann、Tom Suozzi及Don Bacon等來自參眾兩院、涵蓋軍事與外交委員會的議員辦公室。她在洛杉磯場記者會上表示，此行獲得不少美國政要的關注與交流機會，部分人士雖未能當面會晤，但仍透過電話進行深入溝通。她並指出，外界對其政策主張展現高度興趣與討論，也讓她感受到各界對相關議題的重視。

在這場盛大僑宴中，鄭麗文向僑胞分享台灣現況及其主張兩岸應維持和平溝通的立場。她以充滿感染力的表達方式與親和姿態與現場互動，不少僑胞都對她的見解「點頭如搗蒜」，並紛紛高喊「加油」表達支持。

鄭麗文在致詞中坦言，在與美國政界交流過程中，確實感受到不同意見與疑慮並存，部分人士一開始對她到訪持觀望態度，甚至並不期待，但隨著會面與對話展開，越來越多州議員、參議員與眾議員選擇親自了解其主張，而非停留在既有印象。

鄭麗文表示，在涉及地緣政治與兩岸關係等複雜議題時，不應急於替任何一方下定論，而應保留持續溝通與對話的空間，才能逐步建立理解與合作的基礎。

她並強調，和平從來不是一蹴可幾的成果，也無法透過單次會面或短期訪問立即達成。「我不是魔術師，不可能因為一次訪美就建立永久和平，也不可能讓所有人立刻接受相同觀點。」

不過，她認為，對話本身就是重要起點，而持續對話則是避免誤解升高、降低衝突風險的關鍵途徑。她強調，這條道路或許漫長，但仍是必須持續推進的方向。

孫中山後代孫國雄也到場支持鄭麗文。（記者謝雨珊／攝影）
孫中山後代孫國雄也到場支持鄭麗文。（記者謝雨珊／攝影）

鄭麗文（左）向出席與會的美國加州民主黨籍州參議員Bob Archuleta（右）...
鄭麗文（左）向出席與會的美國加州民主黨籍州參議員Bob Archuleta（右）握手。（記者謝雨珊／攝影）

在這場盛大僑宴中，鄭麗文向僑胞分享台灣現況及其主張兩岸應維持和平溝通的立場。她以...
在這場盛大僑宴中，鄭麗文向僑胞分享台灣現況及其主張兩岸應維持和平溝通的立場。她以充滿感染力的表達方式與親和姿態與現場互動。（記者謝雨珊／攝影）

精華 FAQ

  • 她向僑胞分享自己主張的「和平之路」，強調台灣與兩岸議題不應急於定論，而要持續對話與溝通，才能逐步建立理解、降低誤解與衝突風險。

  • 主辦單位原本只規畫約一百桌，但報名人數遠超預期，最後加開到約一百二十桌、約一千二百人，現場仍有不少民眾未能入場。

  • 除孫中山後代孫國雄外，還有Panda Express董事長程正昌、Tire.Co創辦人劉偉民，以及多位美國地方與州級政界人士共三十四位貴賓出席。

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