我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

猶他州低空跳傘意外2死 著名極限走繩運動員身亡

世界盃／媽媽來自中國 紐西蘭前鋒梅開二度寫紀錄

鄭麗文打藍海策略 盼台美共創多贏

記者謝雨珊／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨主席鄭麗文於14日的洛杉磯媒體聯訪上提出「藍海策略」，希望透過互利共贏的模...
國民黨主席鄭麗文於14日的洛杉磯媒體聯訪上提出「藍海策略」，希望透過互利共贏的模式，讓大家共同享有和平與繁榮帶來的成果。（記者謝雨珊／攝影）

國民黨主席鄭麗文於14日的洛杉磯媒體聯訪時表示，未來不應再以「你輸我贏」的角度看待國際競爭，而應透過多方合作創造共同利益。她將這樣的理念稱為「藍海策略」，希望透過互利共贏的模式，讓大家共同享有和平與繁榮帶來的成果。

鄭麗文指出，美國即將迎來建國250周年，而中華民國則是亞洲近代民主革命的重要成果之一。她認為，台美雙方都珍視自由、民主與法治，因此應以共同價值作為深化友誼的重要基礎。她認為，從日本、韓國、台灣、香港到新加坡，亞太地區匯聚全球重要的人才、資金、市場與科技創新能量。如果能在美國的領導與協調下，推動跨國科技合作、人才培育與人工智慧發展，不僅有助於區域經濟成長，也能降低衝突風險。

鄭麗文透露，此次訪問矽谷期間，她與地方政府、產業界及學術界人士深入交流。許多人都表達了共同的期待：希望在人工智慧、高科技創新、人才培育與跨國合作等領域建立更緊密的連結。特別是華裔社群，無論在科技、產業或學術領域，都展現出巨大的影響力與創造力，未來更能成為連結美國與亞洲的重要橋樑。她相信科技的使命不應是加劇對立與衝突，而應是創造更好的生活、更多的機會，以及更大的共同利益。

她認為，現在不能再以零和競爭的思維看待世界。21世紀需要的是新的「藍海策略」，也就是透過合作創造更大的共同價值，讓區域內的國家、人民與產業都能共享發展成果。當和平能夠帶來繁榮，合作能夠創造機會，形成真正的多贏格局時，和平才會獲得最堅實的支持，也才能成為一條穩定、長遠且不可逆轉的道路。

談及區域局勢時，鄭麗文表示，當前東亞局勢緊張，各界普遍擔憂台海衝突風險。她因此提出將「第一島鏈」轉化為「和平繁榮之鏈」的構想，希望突破冷戰時期零和競爭的思維，以合作取代對抗。

精華 FAQ

  • 她認為國際競爭不應再用你輸我贏的零和思維，而要透過多方合作創造共同利益，讓和平與繁榮成為大家都能共享的成果。

  • 鄭麗文指出，台美都珍視自由、民主與法治，且雙方在科技、人才與產業上具互補性，因此可藉共同價值建立更緊密友誼。

  • 她主張把第一島鏈轉化為和平繁榮之鏈，跳脫冷戰式對抗思維，透過合作降低衝突風險，讓區域穩定與經濟成長並進。

鄭麗文 洛杉磯 中華民國

上一則

在加州這地方 年薪10萬只算低收入 年輕人被迫「啃老」

下一則

鄭麗文洛杉磯僑宴爆滿 孫中山後代到場支持

延伸閱讀

鄭麗文喊話美中台停止內耗 造福人類

鄭麗文喊話美中台停止內耗 造福人類
鄭麗文訪洛談兩岸：以智慧取代對抗

鄭麗文訪洛談兩岸：以智慧取代對抗
鄭麗文與華府智庫交流 拋將第一島鏈打造為和平繁榮之鏈

鄭麗文與華府智庫交流 拋將第一島鏈打造為和平繁榮之鏈
胡佛研究所座談 鄭麗文：台灣在亞太安全架構中 絕非任人擺布棋子

胡佛研究所座談 鄭麗文：台灣在亞太安全架構中 絕非任人擺布棋子
籲川普領導和平 鄭麗文：會成為21世紀最偉大領導人

籲川普領導和平 鄭麗文：會成為21世紀最偉大領導人
波士頓僑宴 鄭麗文：國民黨扮演「搭橋者」找和平新路

波士頓僑宴 鄭麗文：國民黨扮演「搭橋者」找和平新路

熱門新聞

李美萱看到太太們的需求，進而成立「積婆分享社」，開設LINE群組定期舉辦活動並分享資訊，從原本的個位數至今成員已有350人，並還在擴大中。（李美萱提供）

鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差

2026-06-07 19:44
好市多近日表示，若未來獲得美國政府退還的關稅款項，公司計畫將部分退款回饋給會員。（記者子為／攝影）

好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光

2026-06-09 20:10
好市多律師強調，烤雞中的添加物，依聯邦法規均不屬防腐劑。（本報檔案照／記者朱敏梓攝）

好市多烤雞防腐劑疑雲 官方終於回應了

2026-06-10 22:06
15歲的華裔少年Clovis Hung今年6月從UCI畢業，成該校最年輕的畢業生之一。（Song Choi提供）

華裔少年9歲讀社區大學 15歲完成加大學業創紀錄

2026-06-13 22:18
谷愛凌加州的房屋前垃圾多引爭議。圖為谷愛凌日前在紐約參與活動。路透社

谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？

2026-06-10 15:21
加州理工學院榮登全美35所最難考入大學的榜首。圖為其大學網站展示校內理工科目的學習照片。（加州理工大學官網）

全美35所最難進大學加州占7 這家唯一公立學校

2026-06-10 13:33

超人氣

更多 >
汽車機油多久該換？3000英里「鐵律」可能過時了

汽車機油多久該換？3000英里「鐵律」可能過時了
CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往

CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往
7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字

7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字
退休族瘋搬這國 生活費比美國低五成 奪全球冠軍

退休族瘋搬這國 生活費比美國低五成 奪全球冠軍
全球首富住哪兒？馬斯克蝸居400平方呎組合屋、冰箱沒食物

全球首富住哪兒？馬斯克蝸居400平方呎組合屋、冰箱沒食物