鄭麗文打藍海策略 盼台美共創多贏

國民黨主席鄭麗文於14日的洛杉磯媒體聯訪上提出「藍海策略」，希望透過互利共贏的模式，讓大家共同享有和平與繁榮帶來的成果。（記者謝雨珊／攝影）

國民黨主席鄭麗文 於14日的洛杉磯 媒體聯訪時表示，未來不應再以「你輸我贏」的角度看待國際競爭，而應透過多方合作創造共同利益。她將這樣的理念稱為「藍海策略」，希望透過互利共贏的模式，讓大家共同享有和平與繁榮帶來的成果。

鄭麗文指出，美國即將迎來建國250周年，而中華民國 則是亞洲近代民主革命的重要成果之一。她認為，台美雙方都珍視自由、民主與法治，因此應以共同價值作為深化友誼的重要基礎。她認為，從日本、韓國、台灣、香港到新加坡，亞太地區匯聚全球重要的人才、資金、市場與科技創新能量。如果能在美國的領導與協調下，推動跨國科技合作、人才培育與人工智慧發展，不僅有助於區域經濟成長，也能降低衝突風險。

鄭麗文透露，此次訪問矽谷期間，她與地方政府、產業界及學術界人士深入交流。許多人都表達了共同的期待：希望在人工智慧、高科技創新、人才培育與跨國合作等領域建立更緊密的連結。特別是華裔社群，無論在科技、產業或學術領域，都展現出巨大的影響力與創造力，未來更能成為連結美國與亞洲的重要橋樑。她相信科技的使命不應是加劇對立與衝突，而應是創造更好的生活、更多的機會，以及更大的共同利益。

她認為，現在不能再以零和競爭的思維看待世界。21世紀需要的是新的「藍海策略」，也就是透過合作創造更大的共同價值，讓區域內的國家、人民與產業都能共享發展成果。當和平能夠帶來繁榮，合作能夠創造機會，形成真正的多贏格局時，和平才會獲得最堅實的支持，也才能成為一條穩定、長遠且不可逆轉的道路。

談及區域局勢時，鄭麗文表示，當前東亞局勢緊張，各界普遍擔憂台海衝突風險。她因此提出將「第一島鏈」轉化為「和平繁榮之鏈」的構想，希望突破冷戰時期零和競爭的思維，以合作取代對抗。