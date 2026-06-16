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「噴射背包人」再現？ 機師高空目擊引發熱議

洛杉磯訊
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一名正飛往LAX機師近日報告，在空中看見一個疑似穿著翼裝（Wingsuit）的人...
一名正飛往LAX機師近日報告，在空中看見一個疑似穿著翼裝（Wingsuit）的人，或可能是一名高空跳傘者，竟然在數千英尺高空中飛行。圖為洛市警局數年前公布的高空飛行物照片。 (LAPD)

加州郵報（California Post）報導，南加州臭名昭著的「噴射背包人」（Jetpack Man）之謎，近日似乎又出現新的離奇篇章，引發熱議。

一名正飛往洛杉磯國際機場LAX）機師近日報告，他在空中看見一個疑似穿著翼裝（Wingsuit）的人，或可能是一名高空跳傘者，竟然在數千英尺高空中飛行。這起目擊事件再度引發外界猜測：那位數年前讓航空監管機構傷透腦筋的神秘空中人物，是否又回來了？

這起驚人的目擊事件發生於14日下午，當時一架灣流（Gulfstream）私人噴射機正準備降落LAX。

根據航空管制通訊錄音，執行「特別航空任務741號班機」（Special Air Mission Flight 741）的機師向塔台報告：「剛剛有個人從我們上方飛過，大約在4000英尺高度，而且看起來穿著翼裝。」

這項通報立刻讓人聯想到自2020年開始多次在LAX附近被發現的神秘「噴射背包人」，當年甚至驚動聯邦航空管理局 （FAA）及FBI展開調查。

然而，執法單位表示，目前仍無法確定機師究竟看到什麼。

警出動直升機搜索未果

洛縣警局表示，南加州空中交通管制人員14日下午約2時30分通知該局航空勤務隊（Air Bureau），指出在605高速公路以西、105高速公路以北區域可能出現一名高空跳傘者。警方立即派出直升機前往搜尋，但未發現任何可疑人員或飛行裝置。

據了解，報案的飛機當天稍早從Joint Base Andrews起飛，中途停靠Nellis Air Force Base後，再飛往洛杉磯。

報導指出，該不明物體是在飛機降落前不到10分鐘被發現。空中交通管制人員也立即通知附近其他機師提高警覺，協助觀察是否還能發現目標。FAA已表示將對此事件展開調查。

「噴射背包人」始於2020年

這起新事件再次喚起人們對「噴射背包人」的記憶。2020年起，多名商業客機機師陸續向塔台報告，在LAX附近高空看見疑似有人背著噴射背包飛行，飛行高度甚至達到6000英尺。

其中最轟動的一次發生於2020年8月。一架客機機組人員向塔台表示：「有個背著噴射背包的人正在飛行。」當時該目標距離地面約3000英尺。2021年又出現另一宗類似通報。FAA當時表示：「一名波音747機師報告，在距離LAX東方15英里的空域、約5000英尺高度，發現一個看起來像噴射背包的物體。」為飛航安全，空中交通管制中心立即通知附近飛機注意。

軍事秘密？外星科技？

這些神秘目擊事件迅速成為全球熱門話題，引發無數猜測。有人認為可能是美軍秘密研發的新型飛行技術，也有人相信是極限運動玩家使用實驗型噴射背包所致，甚至不乏將事件與UFO及外星科技聯想在一起的說法。

2020年12月，在南加州Palos Verdes外海又拍攝到一段影片，畫面中一個看似背著噴射背包的人影在約3000英尺高空飛行，進一步增添事件神秘色彩。

真相可能是特殊無人機？

隨著調查深入，聯邦官員後來提出較為合理解釋。調查人員認為，部分所謂「噴射背包人」目擊事件，很可能其實是經特殊設計的無人機（Drone），其外型模仿背著噴射背包的人類，因此從遠距離觀察時容易造成誤判。儘管如此，官方從未宣布逮捕任何相關人士，而「噴射背包人」的真實身分至今仍未獲得證實。

值得注意的是，本次機師報告中並未提及「噴射背包」，而是形容目標更像是一名穿著翼裝的人員從飛機上方掠過。目前執法機關尚未表示此次事件是否與過去的「噴射背包人」案件有關。

精華 FAQ

  • 機師通報在約4000英尺高空看到一個疑似穿翼裝的人，或可能是高空跳傘者，從飛機上方掠過，因而引發外界聯想是否與過去的神秘空中目擊有關。

  • 洛縣警局收到空管通知後立刻派出航空勤務隊直升機搜尋，但未發現可疑人員或裝置；FAA則表示將對此事件展開調查，並要求附近機師提高警覺。

  • 調查人員曾認為，部分目擊可能不是人背噴射背包，而是外型特殊的無人機，遠距離看起來像人影飛行；但官方未曾公布明確身分，謎團仍未解開。

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