身障停車牌滑落 車被拖走花近700元才要回

趙大偉支付了635美元拖車費。（趙大偉提供）

南加州華人 趙大偉一家近日到羅蘭岡 一處廣場聚餐。然而原本歡樂的夜晚卻因一個停車疏忽被毀掉，他與家人的一輛車子被拖走，總共花了近700美元才拿回車子。

事情發生在6月初一個晚上。趙大偉與八旬母親和九旬父親一同前往該廣場的一家餐廳就餐。他表示，母親的車子就停在另一家餐廳前的身障人士停車位。當時這家餐廳並未營業。晚上大概8時多，一家人就餐完畢出來後，卻找不到車子。

趙大衛隨即詢問廣場保安，保安指向廣場內的拖車信息牌，讓他打上面的電話。趙大偉才意識到車子被拖走了。他先送父母回家，再自行搭Uber前往位於波莫那（Pomona）的拖車場。

拖車場工作人員稱，只有繳清款項，才能開走車子。趙大偉一看，拖車費用高達635美元。加上他搭Uber約40美元，共花費近700美元。

而造成車子被拖的原因，竟是停車時的一個疏忽。趙大偉指出，母親車子內原本懸掛身障停車牌，但那天不知怎的，車牌滑落到儀表盤上；雖然沒有掛在後視鏡上，但絕對可以從外面看到。他還表示，身障停車位上的標示顯示，若沒有身障停車牌，則罰款250美元。他說，他可以接受叫警察來罰款，顧客也有後續申訴的權利。

記者致電該廣場，一位工作人員唐女士就趙大偉的情況表示，保安人員只看車子後視鏡上有沒有殘障停車牌，不會去車內找其他地方有沒有。不過唐女士表示，最近確實有很多顧客投訴拖車頻繁的問題，目前廣場管理方已與各方拖車公司溝通。例如，類似趙大偉先生殘障停車牌的事件中，如果保安人員發現沒有停車牌，會首先給車主一個「警告（warning）」，而不是立刻就拖走車子。若車主頻繁違規，才會拖走車子。

因殘障停車牌滑落至儀表盤上，車子被拖走。（趙大偉提供）