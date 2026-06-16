洛杉磯華埠大型住宅完工 專租中收入家庭

該項目還擁有約6448平方英尺的臨街商業空間，以及82個地下停車位。（圖片來自Thrive Living）

位於洛杉磯華埠 （Chinatown）的大型住宅開發案「The Parkline」近日完工，這座採用模組化建築技術興建的六層樓公寓社區，共提供376個住宅單位，成為近年洛杉磯市中心北側規模最大的住宅項目之一，也為華埠及洛杉磯州立歷史公園 （L.A. State Historic Park）周邊再添新住房供給。

The Parkline位於北Main Street 1457號，由開發商Thrive Living投資興建、建築設計公司AO Architects操刀設計。項目鄰近洛杉磯州立歷史公園，因此以「Parkline」命名，象徵與綠地公園緊密相連的生活環境。

「The Parkline」近日正式完工，提供376個住宅單位。（圖片來自Thrive Living）

該案採用近年日益受到開發商青睞的模組化建築技術，住宅單元先在工廠預製完成，再運送至基地組裝，不僅縮短施工時間，也有助降低建築成本。工程於2023年底動工，如今已全面完工。

根據開發資料，The Parkline共規畫376戶住宅，包括套房（Studio）、小型一房（Junior One-Bedroom）及一房單位（One-Bedroom）等房型，同時設有約6448平方英尺臨街商業空間，以及82個地下停車位。

交通位置便利，距離聯合車站（Union Station）步行僅數分鐘，洛杉磯州立歷史公園僅數步之遙。（圖片來自Thrive Living）

依據市府核准條件，開發商須保留42戶作為極低收入戶可負擔住宅 。不過Thrive Living表示，除法定可負擔住宅外，其餘市場單位也將以中等收入家庭為主要招租對象，目標租客收入約為地區家庭收入中位數（AMI）的80%以下，希望協助緩解洛杉磯都會區住房負擔問題。

根據官方介紹，在社區配套方面，住戶可使用健身中心、社區活動空間、地下停車場及屋頂觀景露台。屋頂平台可遠眺洛杉磯市中心天際線 、聖蓋博山脈 及道奇球場 景觀。

交通便利性也是該案一大賣點。The Parkline距離聯合車站（Union Station）步行僅數分鐘，可快速銜接Metro輕軌、地鐵、公車及Amtrak鐵路系統，方便居民往返洛杉磯各地及南加州主要城市。此外，距離社區僅數步之遙的洛杉磯州立歷史公園占地32英畝，提供大片草地、步道及休憩空間，成為居民重要的戶外休閒場所。

The Parkline的完工，也延續Thrive Living近年在洛杉磯推動高密度住宅開發的布局。繼華埠Mesnager Avenue項目完成後，開發商正持續推進華埠Sotello Street及Baldwin Hills等大型住宅計畫。其中位於Baldwin Hills的新案預計興建約800戶住宅，並將引進Costco進駐，成為南洛杉磯近年備受矚目的大型混合用途開發項目之一。