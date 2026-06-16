「她在唐人街遊行」 紀錄75年華女儀仗隊心路

身穿粵劇紅衣走在華埠75年的女子儀仗隊。（視頻截圖）

華裔 導演Della Chen執導的獲獎紀錄短片「她在唐人街遊行 （She Marches in Chinatown）」日前在迪士尼布班克園區Frank G. Wells放映。影片記錄擁有75年歷史的華裔女子儀仗隊 ，如何從幾名女孩組成的興趣團體，逐步發展成橫跨三代人的社區傳統，而這段歷史背後，也凝聚三位已故華女追尋族裔與自我認同的心路歷程。

製片人Amy Benson（左起）、Della Chen的母親和姐姐Mary Knell，共同參與迪士尼布班克園區Frank G. Wells的放映活動。（記者張宏／攝影）

放映會當天，Della Chen的姐姐Mary Knell、母親及多位家人特地從西雅圖 飛抵南加州出席活動，一同追思導演，也見證這段由三華女共同打造的歷史記憶。「她在唐人街遊行」曾在北達科他州Fargo電影節榮獲觀眾票選獎（Audience Award），全片長31分鐘。

在迪士尼布班克的Frank G. Wells 5日放映華裔導演Della Chen執導的獲獎紀錄短片「她在唐人街遊行」》，圖為亞裔電影人分享觀影感受。（記者張宏／攝影）

影片主角之一是西雅圖華裔社區傳奇人物Ruby Chow。這位兼餐館經營與政治人物身分的女性，曾資助武術巨星李小龍 ，並於1952年創立這支女子儀仗隊。當時華裔女孩參與課外活動的機會十分有限，放學後往往必須回家協助家族餐館生意。Ruby Chow希望為她們創造屬於自己的空間，讓女孩們能建立友誼、培養自信，並發展領導能力。

紀錄短片「她在唐人街遊行」導演Della Chen在2025年因一場車禍去世。（Della Chen家人提供）

70多年來，這支儀仗隊已成為西雅圖華埠 最具代表性的文化象徵之一。隊員身穿以粵劇 服飾為靈感設計的紅金色制服，搭配融合美式軍樂儀仗隊訓練體系的隊列表演，在各類節慶遊行與社區活動中亮相。這些制服大約每十年重新設計一次，而縫製、修改與維護工作，多由社區「阿姨們」親手完成。許多阿姨年輕時曾是隊員，此後又回到隊伍照顧下一代，讓這項傳統得以代代相傳。

影片記錄有75年歷史的華裔女子儀仗隊，從最初幾名女孩的興趣團體，逐步發展成橫跨三代人的社區傳統。（視頻截圖）

影片中，一女孩勇敢公開自己的同性戀身分。巧合的是，長期領導儀仗隊的Cheryl Chow，也曾在60多歲時公開出櫃。兩條故事線交織，展現這支儀仗隊不僅是文化傳承平台，更是一個包容不同背景與身分認同的社群。

為真實還原這段歷史，創作團隊取得2002年拍攝的Ruby Chow與女兒Cheryl Chow訪談影音，讓母女二人在銀幕上跨越時空展開對話。

如今，這對母女都已離世；而記錄這段歷史的導演Della Chen，也於2025年因車禍辭世。這部紀錄片因此成為她留給華人社區的最後一份珍貴禮物。

影片製片人Amy Benson表示，拍攝契機源於Della Chen意識到，美國許多華埠正面臨人口流失與都市開發帶來的挑戰，因此希望透過紀錄片保存珍貴的社區文化記憶。