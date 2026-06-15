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鄭麗文喊話美中台停止內耗 造福人類

洛杉磯訊
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中國國民黨主席鄭麗文抵達會場時受到民眾熱烈歡迎，不少支持者紛紛舉起手機拍照記錄，...
中國國民黨主席鄭麗文抵達會場時受到民眾熱烈歡迎，不少支持者紛紛舉起手機拍照記錄，現場氣氛熱烈。（本報記者╱攝影）

結束橫跨美西、美東近半個月訪問行程後，中華民國國民黨主席鄭麗文14日將洛杉磯列為返台前最後一站，於蒙特利公園市Courtyard Marriott酒店發表「美中台和平繁榮之旅」專題演講。鄭麗文表示，此行走訪美國多個城市，與科技界、學術界及產業界人士深入交流，獲得許多支持與鼓勵，也讓她更加堅定推動兩岸和平與美中台對話合作的信念。

活動由美西華人學會主辦，吸引近600名僑界人士、企業界代表、學者及社區領袖出席，會場座無虛席，不少民眾站立旁聽，現場掌聲不斷，氣氛熱烈，還有百歲高齡長者專程前來參與。

鄭麗文表示，此次美國行讓她接觸到許多世界級科學家、學術領袖及產業界人士。她認為，美中台各自擁有不同優勢，若能透過對話與互信取代猜忌與對立，不僅能造福兩岸人民，也能為全人類創造更大福祉。

談到自己近來積極推動「和平之旅」及美中台合作構想時，鄭麗文坦言，外界經常以「理想主義者」形容她，但她並不認為自己的主張脫離現實。「如果這件事情符合所有人的利益，為什麼不能成功？我只不過是把大家長期放在心裡、想說卻沒有說出來的話講出來而已。」

鄭麗文強調，兩岸和平、美中合作以及全球華人的共同發展，本就是兩岸人民與全球華人的共同心願。她認為，美中台若能建立互信合作關係，將不再彼此抵消甚至衝突，而能共同推動科技進步、經濟繁榮與人類福祉。這番談話獲得現場觀眾熱烈掌聲迴響。

談及科技發展時，鄭麗文特別提到人工智慧（AI）議題。她表示，自己此次赴中國大陸期間特別前往中關村參訪，希望了解AI產業發展現況，也希望傳達科技應服務人類而非加劇對立的理念。

她指出，科技進步不應成為深化猜忌與恐懼的工具，而應幫助人類改善生活。「無人機應該載醫療，不應該載飛彈；天空上飛的應該是鳥，不應該是飛彈；海裡游的應該是魚，不應該是軍艦。」

她認為，AI時代將把人類帶入前所未有的新階段，如果各國繼續以對立與猜疑面對彼此，科技發展反而可能對人類造成威脅；但若建立在和平與互信基礎上，AI將成為協助人類擺脫疾病、貧窮與困境的重要力量。

鄭麗文表示，此次訪美期間最深刻的感受之一，就是看到華人在美國各領域發揮的重要影響力。

她指出，華人在科技、教育、商業及公共事務領域已扮演舉足輕重的角色，未來更應勇敢參與社會事務，不要因過去的政治分歧而造成華人社會內部的對立與衝突。

她認為，華人社會有能力成為促進交流與和平的重要力量，透過對話與合作化解分歧，共同為世界和平與繁榮作出貢獻。

談到區域安全議題時，鄭麗文表示，從日本、韓國、台灣到東南亞地區，擁有全球最豐富的人才、最先進的科技以及最具潛力的市場，不應繼續停留在冷戰時期的對立思維之中。

她認為，第一島鏈所代表的冷戰框架已到了應該重新思考的時刻，東亞各國應透過交流合作創造共同繁榮，而非持續累積敵意與軍事對峙。

鄭麗文警告，一旦東亞爆發戰爭，尤其台海發生軍事衝突，美國、日本乃至世界各國都可能被捲入其中。

「一旦台灣爆發戰爭，美國會被捲入，世界會被捲入，它將是不堪收拾的第三次世界大戰。」她表示，任何負責任的國家、政黨與領導人，都不應輕率升高戰爭風險，台灣應成為和平的橋梁，而非衝突的導火線。

在問答中，與會者關心藍白合作及未來選舉布局。

鄭麗文表示，自上任以來，國民黨與民眾黨之間的溝通並無障礙，雖然在部分議題及選舉提名上存在不同意見，但雙方都了解在野力量團結的重要性，因此合作至今仍相當順利。

她指出，2028年是重要目標，在野陣營有共同努力方向。談到青年選票時，她表示，未來國民黨將以更直接、更貼近年輕世代的方式與青年對話，讓年輕人了解國民黨對台灣未來發展的規畫與願景。

針對兩岸關係及文化認同議題，鄭麗文表示，近年台灣推動「去中國化」教育是一種刻意的政治操作，忽略台灣社會深厚的中華文化根源。她指出，台灣是一個華人社會，無論血緣、文化、歷史傳承都與中華文化密不可分。

「台灣跟中國不應該是一個對立、矛盾的概念，它本來就應該是一個相容的概念。」她表示，熱愛台灣與認同中華文化並不衝突，不應以一種身分認同排斥另一種身分認同，更不應藉此製造仇恨與對立。

談及兩岸政策時，鄭麗文重申國民黨長期主張以九二共識作為兩岸交流基礎，並強調九二共識反對台獨、符合中華民國憲法架構，也與國際社會普遍奉行的一中政策方向一致。

她表示，美國是台灣重要盟友，而中國大陸則有共同歷史文化淵源。國民黨希望在中華民國憲法基礎上持續推動兩岸對話與交流，建立長期穩定和平框架，避免台海衝突與戰爭發生。

主辦方美西華人學會理事長劉榮文表示，希望透過鄭麗文此次與南加州僑界面對面交流，讓更多民眾深入了解其理念，以及中國國民黨對美中台關係現況與未來發展的主張與願景，相信與會者都能有所收穫。

問答中間出現一段小插曲，數名持不同立場人士在場內表達訴求，主辦單位隨即出面協調，以理性、和平方式處理，現場秩序很快恢復正常。

主辦方美西華人協會理事長劉榮文（左）和現任會長李世平（右）。（本報記者╱攝影）
主辦方美西華人協會理事長劉榮文（左）和現任會長李世平（右）。（本報記者╱攝影）

高齡百歲的人瑞專程到場聆聽鄭麗文演講。（本報記者╱攝影）
高齡百歲的人瑞專程到場聆聽鄭麗文演講。（本報記者╱攝影）

鄭麗文洛杉磯專題演講吸引近600名僑界人士、學者及社區領袖到場，會場座無虛席。（...
鄭麗文洛杉磯專題演講吸引近600名僑界人士、學者及社區領袖到場，會場座無虛席。（本報記者╱攝影）

中國國民黨主席鄭麗文以「美中台和平繁榮之旅」為題發表專題演講，分享訪美及兩岸交流...
中國國民黨主席鄭麗文以「美中台和平繁榮之旅」為題發表專題演講，分享訪美及兩岸交流心得。（本報記者╱攝影）

中國國民黨主席鄭麗文在問答環節與現場民眾交流，回應美中台關係、兩岸政策及青年選票...
中國國民黨主席鄭麗文在問答環節與現場民眾交流，回應美中台關係、兩岸政策及青年選票等議題。（本報記者╱攝影）

中國國民黨主席鄭麗文訪問洛杉磯，現場舉行歡迎儀式。（本報記者╱攝影）
中國國民黨主席鄭麗文訪問洛杉磯，現場舉行歡迎儀式。（本報記者╱攝影）

中國國民黨主席鄭麗文（中）抵達會場時受到民眾熱烈歡迎，不少支持者紛紛舉起手機拍照...
中國國民黨主席鄭麗文（中）抵達會場時受到民眾熱烈歡迎，不少支持者紛紛舉起手機拍照記錄，現場氣氛熱烈。（本報記者╱攝影）

精華 FAQ

  • 她主張美中台應停止內耗，改以互信、對話與合作取代猜忌對立，認為這不僅能造福兩岸與華人，也能為科技進步與世界和平創造更大福祉。

  • 鄭麗文認為AI時代若建立在敵意與軍備競逐上，可能放大風險；若以和平互信為基礎，科技就能協助人類改善生活、對抗疾病貧窮並推動繁榮。

  • 她重申國民黨以九二共識作為交流基礎，反對台獨並主張在中華民國憲法下推動對話，認為台灣應成為和平橋梁，避免台海衝突升高成戰爭。

鄭麗文 洛杉磯 蒙特利公園市

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