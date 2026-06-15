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會場插曲 長髮男稱被打 放話要PO網

洛杉磯訊
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一名情緒激動的抗議者被工作人員拖走。（本報記者╱攝影）
一名情緒激動的抗議者被工作人員拖走。（本報記者╱攝影）

中華民國國民黨主席鄭麗文14日在洛杉磯發表「美中台和平繁榮之旅」專題演講，吸引近600名僑界人士及民眾到場。不過活動當天從場外到場內都出現抗議聲浪，成為演講現場的一段插曲。

在演講過程中，場內以一般聽眾身分進場的抗議人士，在問答環節中，突然起身高聲發言，多次打斷活動進行，引起現場騷動。主辦單位隨即上前勸導，希望對方遵守會場秩序，但部分人士拒絕配合，雙方一度發生言語衝突與拉扯。據現場觀察，在此過程中，抗議者同伴全程以手機拍攝。

值得注意的是，主辦方並未因政治立場不同而要求所有抗議人士離場。一名大陸口音的男子甚至懷抱幼童在場內發表不同意見，但因未影響活動進行，仍獲准留在場內旁聽。

一名長髮男子在被請出會場後，情緒激動，他不斷表示自己遭到毆打，並高喊「你們想要幹什麼」。警方隨後到場了解情況，並將其帶離現場。根據目擊者描述，該男子在上警車前仍向同伴喊話：「快把我被打的視頻發到網上。」

當天上午，位於蒙特利公園市的活動酒店外有十幾名持不同立場人士聚集，高舉美國國旗及各式旗幟，並展示自製標語。其中大型布條寫著「抗議鄭麗文三姓賤家奴、舔共出賣台灣沒前途」，另有手持標語寫著「相信共產黨、沒有好下場」等字樣。部分人士透過擴音器高喊口號，吸引不少民眾駐足觀看。

面對場內外突如其來的插曲，鄭麗文顯得相當沉著，並藉此再次強調和平對話的重要性。在主辦方協調及警方介入後，現場秩序很快恢復正常，問答活動也繼續進行。

鄭麗文演講開始前，酒店外已有十幾名抗議人士聚集，高舉旗幟及標語表達不同立場。（本...
鄭麗文演講開始前，酒店外已有十幾名抗議人士聚集，高舉旗幟及標語表達不同立場。（本報記者╱攝影）

一名男子因影響會場演講，被警方帶走。（本報記者╱攝影）
一名男子因影響會場演講，被警方帶走。（本報記者╱攝影）

精華 FAQ

  • 演講當天場外有民眾抗議，場內也有以聽眾身分入場者在問答時起身高聲發言，造成短暫騷動，主辦方與警方隨後介入處理。

  • 他情緒激動，多次喊稱自己遭到毆打，還高喊對方想要幹什麼；之後警方到場了解情況，並將他帶離現場。

  • 主辦方先勸導抗議者遵守秩序，警方到場後協助處置，場內外秩序很快恢復正常，鄭麗文也繼續完成問答活動。

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