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禁塑令反催升買氣？ 華人搶囤貨

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
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加州禁塑膠購物袋政策上路後，華人社區對塑膠袋需求並未消失。工業市華人倉庫販售的大...
加州禁塑膠購物袋政策上路後，華人社區對塑膠袋需求並未消失。工業市華人倉庫販售的大包裝塑膠袋吸引民眾囤貨，部分家庭表示將作為垃圾袋及日常收納用途。（讀者提供）

加州2026年起全面禁止超市提供塑膠購物袋，但相關需求疑不降反增。工業市一華人倉庫近日推出每包1000個、售價17美元的塑膠袋貨源，引發民眾搶購，不少人坦言是為家中垃圾桶及日常用途囤貨。值得注意的是，河濱加大（UCR）研究指出，部分地區塑膠袋禁令實施後，反而刺激垃圾袋等塑膠製品的購買量。

店內員工透露，老闆近期特別從德州尋得一批塑膠袋貨源，每包1000個售價17美元。消息透過微信發布後，詢問電話及預訂訂單隨即湧入，不少顧客擔心日後取得愈來愈困難，因此提前囤貨備用。員工指出，買家除餐館業者外，也有許多一般家庭。部分餐館購入作為外帶包裝，但更多消費者是帶回家當垃圾袋或收納袋使用。由於這批塑膠袋材質較厚、耐重性佳，不少顧客認為比現在超市常見的紙袋更實用。

「很多客人都抱怨紙袋不好用。」該員工說，部分民眾認為紙袋遇潮容易破損，裝較重物品時也不便，更無法像過去的塑膠購物袋一樣，使用後再作為垃圾袋用途，因此一見有貨便立刻下單。

洛杉磯縣居民陳小姐表示，超市改用紙袋後，她跑遍多家店面尋找替代品，但市售塑膠袋普遍偏薄，不耐重、不耐拉扯，實際使用效果遠不如以往超市可購買的塑膠購物袋。過去購物帶回的塑膠袋，她鮮少直接丟棄，多半留作家中小型垃圾桶、廚餘桶或清理寵物用品之用。如今「可靠」塑膠袋來源減少，反而得另行購買垃圾袋，無形中增加家庭開支。

塑膠袋禁令上路後，替代方案也成為華人社群熱議話題。有人保留外賣或網購包裝袋重複利用；有人專程前往量販店購買大包裝塑膠袋；也有人趁外州探親或旅遊時順道帶回備用。

洛杉磯居民崔先生表示，紙袋雖符合環保要求，但實際使用上仍有諸多不便。他指出，部分商家提供的紙袋沒有把手，常常結帳後只能抱著商品離開；若購買物品較多或較重時，相當不方便。部分商家雖販售可重複使用的布製環保袋，但品質參差不齊，有些環保袋縫線不夠牢固，提拿過程中常出現開線或破裂情況。

加州2026年1月1日起正式實施SB 1053法案，禁止商家提供較厚的塑膠「可重複使用袋」，堵住過去的法規漏洞。依據規定，多數販售食品的超市、藥房、便利商店及酒類商店，只能提供符合規範的再生紙袋，並向消費者收取至少10美分費用。

然而，禁令的實際成效仍有討論空間。根據UCR此前發布的研究，部分地區塑膠袋禁令實施後，消費者無法取得以及二次利用購物塑膠袋（例如當垃圾袋），轉而購買垃圾袋等其他塑膠製品，顯示禁令雖有效降低一次性購物袋的使用量，卻也可能引發預期之外的消費行為改變。研究認為，塑膠袋禁令對改善環境汙染仍具正面效益，但對整體塑膠消耗量的影響，有待進一步觀察。

精華 FAQ

  • 許多民眾擔心未來取得塑膠購物袋更困難，且紙袋不耐潮、承重差，難以取代舊有用途，因此提前買來當垃圾袋、收納袋或外帶包裝備用。

  • 店家從德州找到一批塑膠袋貨源，每包1000個售價17美元。消息透過微信發布後，詢問與預訂迅速湧入，吸引餐館與一般家庭大量採買。

  • 研究指出，禁令雖能減少一次性購物袋使用，但消費者可能轉向購買垃圾袋等其他塑膠製品，讓整體塑膠消耗未必同步下降，仍需進一步觀察。

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