養老聖地 菲律賓獲評全球第一

報告指出，在菲律賓，每月僅需約860至2500美元的收入，就能過上相當舒適且優渥的生活。（菲律賓觀光局）

紐約郵報報導，退休 生活不一定只能是遙不可及的奢侈品。近期，一個深受全球旅客喜愛的觀光 勝地，正式登上了最適合退休移居的榜首寶座。

隨著通膨率創下三年來新高，美國人現在發現，想要在國內安心養老幾乎成了一種奢望。

面對高昂的現實壓力，愈來愈多人在步入「黃金歲月」時，毅然決然選擇了他們的奔赴之地：菲律賓。

根據「外派集團」（Expatriate Group）發布的「2026海外退休指數」（Retirement Abroad Index 2026），這個擁有絕美風光的觀光天堂，已被評選為全球第一的退休移居聖地。

這家總部位於倫敦的國際保險業者，長期專注於為海外生活、工作或求學的人群提供保障。在他們最新公布的「全球15大退休移居熱點」中，美國毫無懸念地榜上無名。究竟原因為何？答案就是「生活成本」。

隨著物價全面持續飆升，「美式夢想」正不斷被現實粉碎。從燃油、雜貨、電力到醫療費用無一不漲，這讓仰賴固定收入或社會安全金過活的老人，早已無法負擔。

根據理財專家拉姆齊（Dave Ramsey）的數據，美國平均每人每月的生活成本高達6545美元。

相較之下，報告與多個外派人員網誌指出，在菲律賓，每月僅需約860至2500美元的收入，就能過上相當舒適且優渥的生活。

這意味著菲律賓的生活開銷，足足比美國便宜50%到90%以上。

該退休報告顯示，這座觀光熱點憑藉著便捷的簽證申請、極低的生活成本以及成熟的外籍人士社群，成功在滿分100分中拿下了78分的高分。

不過報告也特別叮嚀，一旦離開這些核心大城市，醫療水準可能就會有所落差，這是計畫移居的退休族群必須納入考量的重要因素。

撇除現實條件，菲律賓還擁有清澈見底的潟湖、細緻如粉的白沙灘，以及底蘊深厚的飲食文化，無疑是一大加分。

緊追在後、摘下榜眼位置的則是泰國。

泰國僅以一分之差次於菲律賓。報告指出，泰國目前已具備相當完善且行之有年的退休配套基礎建設。

數據顯示，在泰國若想過得舒適，每月大約只需要1150至2300美元的穩定收入即可達成。

至於第三名則由哥倫比亞奪下。該國憑藉著極具吸引力且門檻低的退休簽證，外加低廉的物價成功躋身前三。

退休移居者每個月只需花費約1700美元，就能享受極高品質的生活，這僅僅是美國平均生活費的四分之一左右。

然而，由於當地英語普及率並不高，對於新移民來說，語言適應期恐怕會是一大挑戰。

亞洲入榜的國家還有馬來西亞、印尼和斯里蘭卡。

泰國僅以一分之差次於菲律賓，也是最適合退休移居國。（Amazing Thailand）