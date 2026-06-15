哥倫比亞總統決選將登場 專家：攸關美洲民主未來

史丹福大學政治學教授Beatriz Magaloni表示，哥倫比亞總統決選不只是左右派對決，更反映民眾對治安、民主治理及國家失能的不滿。（ACoM線上簡報會截圖）

哥倫比亞 將於6月21日舉行總統決選。美國社群媒體（American Community Media，ACoM）12日舉辦線上簡報會，多位學者與研究人員指出，這場選舉不只是哥倫比亞國內政治版圖的重組，更可能影響拉丁美洲的人權、移民、治安與民主發展，因此被視為對整個美洲具有關鍵意義的一場選舉。

史丹福大學 政治學教授Beatriz Magaloni表示，外界常將拉丁美洲政治對立解讀為左派與右派之爭，但實際上更深層的問題，在民眾對國家治理失能的不滿。城市居民飽受犯罪、勒索與治安惡化困擾，希望透過更強硬的執法恢復秩序；而農村、原住民及非裔社區則長期面臨武裝組織威脅，更關注土地權利、人權保障及地方自治。

本次決選由執政陣營歷史公約黨候選人Iván Cepeda對決民族救贖黨候選人Abelardo de la Espriella。雙方在治安、和平協議、土地改革及國家治理等議題上立場分歧，引發社會高度關注。

她指出，研究團隊在哥倫比亞、巴西、秘魯、墨西哥等國的調查發現，約67%受訪者將治安視為最重要議題。當民主制度無法有效解決民眾最關切問題時，強人政治與鐵腕治理便容易獲得支持，這也是當前拉美民主面臨的重要挑戰。

曾長期在哥倫比亞採訪的社會學者兼紀錄攝影師Manuel Ortiz表示，土地問題仍是哥倫比亞衝突的核心。許多原住民與非裔社區在過去數十年的武裝衝突中被迫離開家園，土地遭大型地主占有，如今仍持續爭取返還土地與重建社區。部分地方居民擔心，若未來政策方向改變，和平進程與土地返還工作可能受衝擊。

拉丁美洲社會法律研究中心（CESJUL）人類學家Alex Sierra指出，哥倫比亞目前仍有數十個武裝犯罪組織活躍於各地，涉及毒品、礦產及其他資源利益。他警告，若政府過度依賴強硬鎮壓手段，而忽略社會問題根源，恐進一步加劇暴力循環與人道危機。

與會專家指出，美國媒體高度關注此次選舉，除了哥倫比亞是拉丁美洲重要國家，也與移民及區域安全議題息息相關。近年哥倫比亞接納大量來自委內瑞拉的移民，成為區域人口流動的重要樞紐。未來新政府如何處理治安、經濟及移民政策，不僅可能影響區域移民趨勢，也可能間接影響美國南部邊境及美國對拉丁美洲的外交政策。