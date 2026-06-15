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阿罕布拉高中華生緝毒提案 代表美西出征總統AI挑戰賽

記者楊青/洛杉磯報導
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不久前獲得史丹佛大學錄取的阿罕布拉高中華生Brendon吳和隊友Allison，日前以美西地區十州總冠軍的身分出征首届「總統人工智慧挑戰賽」，佳績可期。（記者楊青/攝影）

全美首届「總統人工智慧挑戰賽」（Presidential AI Challenge）日前在華府登場，阿罕布拉高中華生Brendon吳和隊友Allison以美西地區十州總冠軍身分，與全國K-12人工智能多級競賽中脫穎而出的頂尖團隊進行切磋。

Brendon吳表示，今年是白宮有史以來第一次舉辦「總統人工智慧挑戰賽」，全國K-12的學生和教育工作者都可以組隊參加，共分三個類別。他參加的第一類別主要是撰寫一份詳盡提案，闡述如何利用人工智慧技術解決所在社區實際問題。該類別僅在加州就有將近3000支團隊參加。

Brendon吳團隊撰寫的是《Narco-Aegis》，核心聚焦AI系統偵查毒品在社群平台的宣傳和販售。他說，自己在聖蓋博谷長大，一直在公立學校讀書，發現青少年毒品濫用情況嚴重，意識到這種現況很可能成為引發未來社會綜合問題的溫床，「我一直在思考，如何有辦法從源頭解決這個問題」。最後，他決定用AI方式，偵查毒品販子在社群平台的宣傳，而且在毒販向青少年販毒時，第一時間把他們查出來，為執法部門提供參考。

《Narco-Aegis》不僅在加州數千參賽團隊的激烈競爭中脫穎而出，勇奪冠軍，而且在美西地區十個州的決賽中再次拔得頭籌，成為全國進入該類別組競賽僅有的五支隊伍之一，不僅是阿罕布拉聯合學區，華人社區亦與有榮焉。

事實上，Brendon吳不久前已獲得史丹福大學錄取，將在今年秋天開始入校攻讀電腦、AI和生物工程。

史丹福近年錄取率為3.6%左右。「我想學校錄取我是綜合考量」，Brendon吳表示，他的競爭對手都品學兼優，高中期間選修很多高品質的大學課程，公測分數表現優異，他認爲自己在電腦、生物以及AI的熱情和用心，以及用論文充分表達這些熱情和用心打動了學校。

Brendon的媽媽Michelle認為，兒子的創造力以及對學校和社會活動的踴躍參與，應該給錄取官留下印象。她表示，兒子從小善於管理自己的時間，對自己感興趣的東西持之以恆，高中期間參加很多課外活動都是孩子自己準備和參賽。

Brandon的父親John表示，自己和太太都屬工薪階層，他是大學畢業後來美國的第一代移民，太太也是高中時才來美國，但孩子自己從小非常獨立和努力，從來沒有上過任何補習班，卻將自己的功課管理得井井有條。

他表示，這麽多年，他和太太只管做好兒子的司機。對孩子一直有信心，但當真正拿到錄取通知書，還是非常驚喜。

精華 FAQ

  • 他與隊友提出《Narco-Aegis》提案，核心是運用AI偵測社群平台上的毒品宣傳與販售，並在疑似向青少年兜售時及早識別，提供執法部門參考。

  • 他們先在加州近三千支隊伍中脫穎而出奪冠，接著在美西十州決賽再度拿下第一，成為全國進入該類別總決賽的五支隊伍之一。

  • 他已獲史丹福大學錄取，預計今年秋天入學，將攻讀電腦、人工智慧與生物工程相關領域，展現他在科技與跨域學習上的持續投入。

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