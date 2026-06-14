鄭麗文訪洛談兩岸：以智慧取代對抗

國民黨主席鄭麗文13日拜訪羅省中華會館並發表談話，分享訪美見聞及對兩岸關係、國際局勢的觀察。（記者張庭瑜／攝影）

中華民國 國民黨主席鄭麗文 13日拜訪羅省中華會館，出席國父孫中山先生誕辰160周年紀念活動。她表示，台海局勢已成為國際社會高度關注的議題，兩岸應透過對話與交流建立穩定關係，避免衝突升高，共同維護區域和平與繁榮。

中國國民黨主席鄭麗文訪問羅省中華會館，獲南加州僑界熱烈歡迎，來自各社團及僑界代表齊聚一堂共襄盛舉。（記者張庭瑜／攝影）

活動在洛杉磯華埠 中華會館舉行，吸引大批僑胞及社團代表到場。鄭麗文致詞時表示，此次訪美歷時兩周，從西岸到東岸，拜會多所大學、智庫、政界人士與媒體代表，並與多位學者及諾貝爾經濟學獎得主交流，感受到國際社會對台海局勢的高度關注。

鄭麗文（前排中）於中華會館孫中山銅像前獻花致敬，緬懷國父孫中山先生對中華民國的歷史貢獻。（記者張庭瑜／攝影）

她指出，世界正面臨俄烏戰爭及中東衝突等挑戰，但全世界更焦慮、更害怕的是台海可能爆發戰爭。她表示，訪美期間接觸的各界人士普遍高度關注台海局勢，讓她深刻感受到國際社會對兩岸關係走向的重視。

南加州僑界人士踴躍出席鄭麗文訪問活動，現場座無虛席，不少民眾以手機記錄活動過程。（記者張庭瑜／攝影）

中國國民黨主席鄭麗文（前排中）13日率團前往洛杉磯華埠中華會館，出席國父孫中山先生誕辰160周年紀念活動，與南加州僑界人士共同向國父銅像致敬。（記者張庭瑜／攝影）

「我們不能再自相殘殺，兩岸必須面對歷史的十字路口。」鄭麗文表示，兩岸應思考是繼續對立衝突，還是透過智慧創造新的和平與繁榮世紀。她強調，面對兩岸關係發展，應以智慧取代對抗、以交流取代敵意，建立制度化、穩定且可預測的互動機制，排除台海發生戰爭的可能。她並表示，兩岸過去已開創讓國際肯定的重大成就，但根本問題在於不能再自相殘殺，必須在對抗與和平之間作出選擇。

中國國民黨主席鄭麗文（前排中）參訪羅省中華會館，與會館幹部及南加州僑界代表於會館前交流互動。（記者張庭瑜／攝影）

羅省中華會館致贈紀念牌予鄭麗文（中），歡迎其訪問南加州並與僑界交流座談。（記者張庭瑜／攝影）

鄭麗文表示，116年前國父孫中山先生曾到訪洛杉磯，獲得華僑大力支持革命事業；今天全球華人同樣面臨新的歷史課題，應放下彼此分歧與猜忌，共同推動兩岸和平發展。

鄭麗文、 羅省中華會館主席聶澤英、僑界代表共同切蛋糕，慶祝國父孫中山先生誕辰160周年。。（記者張庭瑜／攝影）

她說，和平不只是兩岸華人的責任，也是對國際社會的重要承諾。身處海外的華僑長期關心中華民族發展與兩岸關係走向，全球華人應共同承擔維護和平的責任，透過交流增進理解，避免對立持續擴大。她強調，推動和平並非單靠一個政黨或個人就能完成，而需要台灣、大陸、美國及所有支持和平的力量共同努力，才能為下一代創造穩定繁榮的未來。

羅省中華會館主席聶澤英致詞歡迎中國國民黨主席鄭麗文到訪，並感謝僑界長期支持中華民國與傳承中華文化。（記者張庭瑜／攝影）

她並提到，自己名字中的「文」字取自國父孫文，且與國父同為農曆同一天生日。今年適逢國父誕辰160周年，也是美國建國250周年，她在中華會館看到美國國父與中華民國國父並列展示，象徵自由、民主與共和精神的共同價值。

鄭麗文（中）出席羅省中華會館歡迎活動，與南加州僑界代表進行座談交流。（記者張庭瑜／攝影）

鄭麗文也以「以己為薪，薪盡火傳」勉勵黨員與支持者。她表示，個人的力量或許有限，但只要一代接著一代傳承理念與信念，就能讓追求和平、民主與自由的精神持續延續下去，為兩岸及區域和平貢獻力量。

羅省中華會館主席聶澤英致詞表示，今年適逢國父孫中山先生誕辰160周年，南加州各大僑團共同舉辦系列紀念活動，緬懷國父推動民族復興、民主自由及世界大同精神。中華會館特別發行國父誕辰160周年暨鄭麗文訪洛紀念郵政卡，作為此次活動紀念品。

中華民國前駐美代表袁健生表示，20年前曾陪同時任中國國民黨主席馬英九訪美，如今再度陪同黨主席訪美，感觸良多，並形容鄭麗文充滿活力與行動力，期盼她持續深化與海外僑界交流。

活動現場除南加州僑界人士外，也有不少路過民眾駐足關注，包括部分大陸背景人士及外國遊客。另有外國遊客表示，原本只是路過華埠，受到現場人潮吸引而停下旁聽，希望藉此了解華人社區對相關議題的看法。

鄭麗文談話期間數度獲得與會人士熱烈掌聲回應，不少民眾也拿出手機拍照錄影記錄。活動結束後，主辦單位安排與會人士前往國父孫中山銅像獻花致敬，隨後轉往僑界餐敘。