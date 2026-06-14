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托倫斯市長陳光豪連任失敗：迎新篇章

記者謝雨珊╱洛杉磯報導
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洛杉磯縣托倫斯市長陳光豪（George Chen）尋求連任，初選結果不盡人意。（...
洛杉磯縣托倫斯市長陳光豪（George Chen）尋求連任，初選結果不盡人意。（陳光豪提供）

洛杉磯縣托倫斯市長陳光豪（George Chen）尋求連任，初選結果不盡人意。陳光豪日前發布消息，承認「連任未能成功」，並感謝大家在整個選舉過程中始終如一的支持。

在開票初期陳光豪曾以52%支持率領先，截至12日他的支持率為49%，落後Sharon Kalani約1000票。

陳光豪已承認敗選，他在文中分享，能夠擔任托倫斯市的民選官員，是他一生的榮幸。許多人自2017年就與他並肩作戰，支持他在2018年6月的選舉中參選托倫斯市議員。大家的祈禱、金錢支持、志願服務與鼓勵，在過去八年來一直支撐著他。他指出，相信托倫斯市將在未來多年，持續受益大家共同努力所結出的果實。

雖然這次結果不如預期，但陳光豪並不會被擊倒。他認為，職位與頭銜不能定義大家的努力，他將跟著支持者們一起帶著期待，迎接人生旅程的下一個篇章。

陳光豪是托倫斯市史上第一位亞裔市長，在過去三年任期內各領域的表現有豐碩成果。陳光豪當年上任時，市府曾面臨嚴峻財政挑戰，儲備金僅有58萬1000美元。經過三年經營與改革，目前儲備金已大幅提升至1億3200萬美元。

在公共安全方面，市府推出警察部門獎勵計畫，提供高達10萬美元的招募與留任獎金，成功吸引優質警員加入並穩定隊伍戰力。托倫斯市更積極招商引資，吸引眾多高科技與國際企業進駐。托倫斯市亞裔人口占比約38%，陳光豪在任內分別與台灣台南、彰化，日本大船渡、備前，以及韓國華城市等建立姊妹市關係。

陳光豪出生於台灣，60年代隨家人移民美國。從卡森高中畢業後，他取得洛杉磯加大電機工程學士學位。1992年定居托倫斯後，歷任企業高階經理人，2018年首次當選市議員，2022年當選市長，成為該市百年來首位非白人市長。

精華 FAQ

  • 陳光豪尋求連任未能成功，已公開承認敗選。開票初期他一度領先，但後來支持率降至49%，並以約1000票之差落後對手Sharon Kalani。

  • 最受矚目的成果是市府財政大幅改善，儲備金從58萬1000美元增至1億3200萬美元；同時推動警察招募獎勵、強化公共安全與招商引資。

  • 陳光豪出生台灣，幼年移民美國，後畢業於洛杉磯加大電機系，1992年定居托倫斯。他2018年當選市議員、2022年成為首位非白人市長。

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