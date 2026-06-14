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湯姆漢克斯現身加州迪士尼 宣傳玩具總動員5

洛杉磯訊
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為迎接皮克斯動畫工作室最新作品「玩具總動員5」（Toy Story 5）即將上映...
為迎接皮克斯動畫工作室最新作品「玩具總動員5」（Toy Story 5）即將上映，影片主角配音演員湯姆漢克斯（左二）與柯南歐布萊恩（右二）10日現身加州迪士尼樂園。（迪士尼提供）

皮克斯動畫工作室新作「玩具總動員5（Toy Story 5）」即將上映，影片主角配音演員湯姆漢克斯（Tom Hanks）與柯南歐布萊恩（Conan O'Brien）10日驚喜現身加州安那罕迪士尼樂園度假區（Disneyland Resort），與粉絲一同提前感受電影魅力。

兩人先來到迪士尼加州冒險樂園的皮克斯碼頭與「玩具總動員」系列經典角色胡迪（Woody）、翠絲（Jessie）及巴斯光年（Buzz Lightyear）同框合影。為慶祝「玩具總動員5」上映，三位人氣角色特別換上全新造型配件，遊客在限定期間內，都有機會在園區內見到他們的新裝扮。

隨後，湯姆漢克斯與柯南歐布萊恩前往迪士尼樂園明日世界劇院的「玩具總動員5」提前放映活動，與受邀賓客及忠實影迷互動交流，為現場帶來難忘回憶。湯姆漢克斯此次繼續為深受全球觀眾喜愛的牛仔警長胡迪配音，而知名主持人兼喜劇演員柯南歐布萊恩則在新片中為全新角色「Smarty Pants」獻聲。「玩具總動員5」將於6月19日在全美電影院上映。

迪士尼樂園度假區全年皆提供豐富的「玩具總動員」主題體驗，包括深受家庭遊客喜愛的「Toy Story Midway Mania!」、「Buzz Lightyear Astro Blasters」及「Jessie's Critter Carousel」等遊樂設施。餐飲方面則有「Alien Pizza Planet」等主題餐廳。此外，目前限時回歸的夜間巡遊「Paint the Night」也特別呈現「玩具總動員」花車，讓胡迪、巴斯光年、翠絲等人氣角色在璀璨燈光中與遊客見面。

精華 FAQ

  • 兩人是為宣傳皮克斯新作《玩具總動員5》而來，並參與園區內的提前放映活動，和受邀賓客及影迷互動，帶動電影上映前的宣傳熱度。

  • 胡迪、翠絲與巴斯光年在皮克斯碼頭亮相，並換上新造型配件；樂園也推出主題設施、餐廳與限定回歸的《Paint the Night》花車，強化沉浸式體驗。

  • 《玩具總動員5》將於6月19日在全美電影院上映；湯姆漢克斯繼續為胡迪配音，而柯南歐布萊恩則為新角色「Smarty Pants」獻聲。

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