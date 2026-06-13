洛縣調漲銷售稅公投 逆轉過關 部分城市稅額上看11%

在開票之初，Measure ER支持票僅有約46%，不過隨著郵寄選票的逐漸開出，情況出現了反轉。圖為洛縣開票中心。（美聯社）

備受矚目的洛杉磯縣銷售稅提高0.5個百分點（half-cent sales tax）的公投 案Measure ER，隨著唱票接近尾聲，經歷了大逆轉，截至11日在大多數票已登記完畢情況下，以50.61%對49.39%的微弱優勢領先。在剛開票前幾日，反對票曾大大領先於支持票。NBCLA新聞網報導，目前來看，雖然雙方差距不大，但已足以讓提案成功過關。

在開票之初，Measure ER支持票僅有約46%，當時部分主流媒體的選舉評論人士認為，該提案很可能被否決。不過隨著郵寄選票的逐漸開出，情況出現了反轉。

NBCLA報導，根據公投結果，這項新的銷售稅措施將於2026年10月1日生效，為期五年。這意味著未來在洛杉磯縣購買商品或部分應稅服務時，消費者將支付更高的銷售稅。對一般民眾而言，稅率雖然只增加0.5%，但由於適用範圍廣泛，預計將為縣政府帶來可觀的新收入。

這已經是洛杉磯縣近期第二次調漲銷售稅，上一次是2025年4月，由9.5%增至9.75%。這一次的Measure ER全名「洛杉磯縣基本服務恢復法案」，由縣政委員米契爾（Holly Mitchell）與蘇麗絲（Hilda Solis）提出，內容是在全縣加徵0.5%銷售稅，至10.25%。

舉例來說：購買100美元的應稅商品，目前需支付9.75美元銷售稅，提案生效後，同樣商品將需支付10.25美元銷售稅。也就是說，每消費100美元，將額外增加50美分稅金。

不過，對許多洛縣 消費者來說，實際增幅可能在50美分之上。原因是部分城市為將相應調漲銷售稅，以便有更多稅金能留在地方，而不是上繳縣政府。洛杉磯時報報導，部分城市的銷售稅，可能會推高到11%以上。

Measure ER的支持者認為，新增稅收有助維持和擴充重要的公共服務與基礎建設；反對者則擔心，在生活成本已經相當高昂的情況下，增稅將進一步增加居民與企業的經濟負擔。值得注意的是，包括亞凱迪亞、阿蘇薩（Azusa）及唐尼（Downey）在內的洛縣22城市，曾公開反對該提案。

由於洛杉磯縣是全美人口最多的縣之一，因此即使只是0.5%的增幅，也預計能為縣政府帶來龐大財政收入，用於支撐醫療、公共衛生及其他基礎公共服務的運作。官員表示，新增收入的主要目的，是彌補州政府與聯邦政府對各項醫療保健計畫（healthcare programs）補助減少所造成的財政缺口，以維持縣政府提供的重要公共服務。

在洛杉磯縣政委員會中，唯一反對將Measure ER列入6月選票的巴格（Kathryn Barger）10日表示，這項銷售稅調漲案將在高通膨環境下，為納稅人帶來「額外負擔」，但她同時表示尊重選民的決定。巴格的立場反映出部分反對者的擔憂。他們認為，在物價與生活成本持續上升的情況下，提高銷售稅可能進一步增加居民與小型企業的經濟壓力。

洛杉磯縣提升銷售稅的Measure ER，截至11日中午已完成大多數計票，洛杉磯縣政府網站顯示，該公投案驚險過關。（洛杉磯縣政府）