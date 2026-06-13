LGBTQ+委員會 驕傲月升旗揭序幕

洛杉磯縣LGBTQ+委員會日前在洛杉磯縣政府舉行「進步驕傲旗」（Progress Pride Flag）升旗儀式。（蘇麗絲辦公室提供）

洛杉磯 縣LGBTQ +委員會日前在洛杉磯縣政府舉行「進步驕傲旗」（Progress Pride Flag）升旗儀式，揭開驕傲月序幕，展現縣府對LGBTQ+社群在平等、包容及能見度方面的承諾。

包括蘇麗絲 （Hilda L. Solis）在內的多名洛縣縣政委員、縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）、縣估值官潘傑夫（Jeffrey Prang）等出席。蘇麗絲表示，驕傲運動最初是為爭取被看見的權利，這種堅韌精神如今比任何時候都更加重要。

LGBTQ+委員會主席Sydney Rodgers為活動揭開序幕並致歡迎詞，洛杉磯縣LGBTQ+委員會執行主任Sunitha Menon表示，感謝縣政委員會積極展現對LGBTQ+群體的支持與盟友精神。多元性一直是洛縣強大力量來源，如今比任何時候都更需要這樣的時刻，以慶祝喜悅、肯定差異的重要性，並持續推動人人平等。

2023年6月，縣政委員會通過提案，批准在整個驕傲月期間於所有縣府設施升掛進步驕傲旗。同月，縣政委員會也批准成立洛杉磯縣首個LGBTQ+委員會，該委員會由來自全縣各地的成員組成，代表LGBTQ+群體多元的利益與獨特關切。