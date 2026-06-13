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LGBTQ+委員會 驕傲月升旗揭序幕

洛杉磯訊
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洛杉磯縣LGBTQ+委員會日前在洛杉磯縣政府舉行「進步驕傲旗」（Progress...
洛杉磯縣LGBTQ+委員會日前在洛杉磯縣政府舉行「進步驕傲旗」（Progress Pride Flag）升旗儀式。（蘇麗絲辦公室提供）

洛杉磯LGBTQ+委員會日前在洛杉磯縣政府舉行「進步驕傲旗」（Progress Pride Flag）升旗儀式，揭開驕傲月序幕，展現縣府對LGBTQ+社群在平等、包容及能見度方面的承諾。

包括蘇麗絲（Hilda L. Solis）在內的多名洛縣縣政委員、縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）、縣估值官潘傑夫（Jeffrey Prang）等出席。蘇麗絲表示，驕傲運動最初是為爭取被看見的權利，這種堅韌精神如今比任何時候都更加重要。

LGBTQ+委員會主席Sydney Rodgers為活動揭開序幕並致歡迎詞，洛杉磯縣LGBTQ+委員會執行主任Sunitha Menon表示，感謝縣政委員會積極展現對LGBTQ+群體的支持與盟友精神。多元性一直是洛縣強大力量來源，如今比任何時候都更需要這樣的時刻，以慶祝喜悅、肯定差異的重要性，並持續推動人人平等。

2023年6月，縣政委員會通過提案，批准在整個驕傲月期間於所有縣府設施升掛進步驕傲旗。同月，縣政委員會也批准成立洛杉磯縣首個LGBTQ+委員會，該委員會由來自全縣各地的成員組成，代表LGBTQ+群體多元的利益與獨特關切。

精華 FAQ

  • 洛縣LGBTQ+委員會在縣政府舉行進步驕傲旗升旗儀式，以此正式揭開驕傲月序幕，並藉活動彰顯縣府對LGBTQ+社群的支持與重視。

  • 出席者包括縣政委員蘇麗絲、縣檢察長霍克曼、縣估值官潘傑夫等多名官員，顯示縣府層級對活動的公開支持與盟友立場。

  • 2023年6月，縣政委員會批准驕傲月期間在所有縣府設施升掛進步驕傲旗，同月也成立洛杉磯縣首個LGBTQ+委員會，代表多元群體需求。

LGBTQ 洛杉磯 蘇麗絲

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