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LACMA旗袍展 講述中國女性蛻變史

記者張宏／洛杉磯報導
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華美銀行（East West Bank）冠名贊助洛縣藝術美術館（LACMA）大型...
華美銀行（East West Bank）冠名贊助洛縣藝術美術館（LACMA）大型特展「中國女性時尚：從帝國到現代」。（記者張宏／攝影）

華美銀行（East West Bank）冠名贊助洛杉磯縣立藝術博物館（LACMA）大型特展「中國女性時尚：從帝國到現代」（Fashioning Chinese Women: Empire to Modernity），透過跨越百年的家族旗袍傳承，講述中國女性如何藉由服飾塑造身分認同與個人風格。

（影音來源：記者張宏）

華裔時尚設計師吳季剛（Jason Wu）負責展覽人體模特兒的臉部與整體造型設計。展場中的模特皆為此次展覽量身打造，採用3D列印技術製作。

華人收藏家Cherie黎（左二）、吳季剛（中）和建築師朱英哲（右二）在活動中交流...
華人收藏家Cherie黎（左二）、吳季剛（中）和建築師朱英哲（右二）在活動中交流。（記者張宏／攝影）

華裔時尚設計師吳季剛（Jason Wu，左）和華美銀行資深副總裁兼企業溝通與傳播...
華裔時尚設計師吳季剛（Jason Wu，左）和華美銀行資深副總裁兼企業溝通與傳播總監鄧安琪合影。（記者張宏／攝影）

展覽集結LACMA館藏與華裔收藏家Cherie黎（Cherie Lai Mah）...
展覽集結LACMA館藏與華裔收藏家Cherie黎（Cherie Lai Mah）歷經45年蒐集保存的珍貴服裝。（記者張宏／攝影）

吳季剛表示，旗袍真正開始廣泛流行的後期，正值女性社會地位與自信心逐漸提升的時代。女性開始更積極參與社會生活，甚至投入商業活動，因此服裝也從較為寬鬆、保守的輪廓，逐步轉變為更能展現女性身形與魅力的設計。這樣的變化反映女性探索自身認同與自我表達。

旗袍對臉部與頸部線條具有非常優雅的修飾效果，這種設計元素永遠不會消失。（記者張宏...
旗袍對臉部與頸部線條具有非常優雅的修飾效果，這種設計元素永遠不會消失。（記者張宏／攝影）

華裔時尚設計師吳季剛（Jason Wu）負責展覽人體模特兒的臉部與整體造型設計。...
華裔時尚設計師吳季剛（Jason Wu）負責展覽人體模特兒的臉部與整體造型設計。（記者張宏／攝影）

婚禮禮服的刺繡細節。（記者張宏／攝影）
婚禮禮服的刺繡細節。（記者張宏／攝影）

他說，從服裝到展覽使用的模特，希望傳達中國製造（Made in China）不應只被理解為大量生產，中國也擁有高級訂製級別的服裝工藝，及先進的科技。未來最有趣的設計方向，是傳統工藝與新技術融合，如將旗袍及其他較為傳統的服飾元素，轉化成新的設計概念與表現形式。

展覽集結LACMA館藏與華裔收藏家Cherie黎（Cherie Lai Mah）歷經45年蒐集保存的家族珍貴服裝，完整呈現中國女裝從清朝晚期到20世紀跨越國界與世代的發展軌跡。 Cherie黎表示，服裝多數來自她的祖母、媽媽和婆婆，她知道這些服裝真正屬於誰，也知道曾被誰穿過。這些衣服是專門為她們量身訂製，展示出色品味和從少女一直到成為成功女企業家的人生軌跡。

中國製造的高級訂製服飾。（記者張宏／攝影）
中國製造的高級訂製服飾。（記者張宏／攝影）

她表示，如今漢服消費者對品質要求愈來愈高，不再滿足廉價或表面的仿製品，而是追求真正考究、工藝精湛的作品，讓裁縫師和傳統工藝師獲得更多發揮空間。

中國傳統服飾的細節之美。（記者張宏／攝影）
中國傳統服飾的細節之美。（記者張宏／攝影）

華美銀行資深副總裁兼企業溝通與傳播總監鄧安琪（Angie Tang）表示， 華美銀行積極參與文化事業，每次策展都希望邀請不同領域的人合作。「把不同創作者想法、專長和藝術語言融合在一起，讓作品呈現更豐富層次與可能性」。

「中國女性時尚：從帝國到現代」即日至10月12日在LACMA舉行。

精華 FAQ

  • 展覽以「中國女性時尚：從帝國到現代」為題，透過旗袍與女裝演變，講述中國女性如何藉服飾塑造身分、風格與自我表達。

  • 吳季剛負責展覽人體模特的臉部與整體造型，並以量身打造、3D列印製作的模特呈現展品，強調中國製造也能兼具高訂工藝與科技。

  • 這批服裝多來自祖母、母親與婆婆，且皆為量身訂製，能對應穿著者的人生階段，從少女到女企業家，完整呈現家族與時代變遷。

華裔 洛杉磯

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