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慰勞救災人員 世華大洛分會捐物資

洛杉磯訊
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世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會，日前向克萊因第19營區（Julius Kl...
世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會，日前向克萊因第19營區（Julius Klein Camp 19）捐贈瓶裝水、生活清潔用品及修繕建材等物資。（主辦單位提供）

回應長期投入災害救援的第一線人員所面臨的物資需求，世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會日前發起愛心捐贈，向克萊因第19營區（Julius Klein Camp 19）捐贈瓶裝水、生活清潔用品及修繕建材等物資，傳遞社會關懷與溫暖。

世華大洛杉磯分會指出，瓶裝水可供營區成員在炎熱天候及山區工作期間補充水分；清潔用品包有牙刷、牙膏、洗髮精、刮鬍用品及除臭清潔用品等，協助成員在長時間工作及盥洗條件受限情況下維持基本衛生；建材則用於修復受損設施，改善營區環境。

會長薛麗華、第一副會長林玫君、名譽會長劉煥君、理事廖婷儀及多位志工協力完成採購、搬運及現場紀錄工作，並向營區成員表達感謝與敬意。營區管理官Michael及代表參與物資交接。

薛麗華表示，公益不只是一次性的捐贈，而是看見需求後主動伸出援手，並持續付諸關懷的行動。她指出，營區成員長期在山林間默默付出，肩負社區安全與災害救援等重要責任，值得大眾給予更多理解、尊重與支持。

目前募得的愛心捐款，尚未全數使用完畢，未來將持續與克萊因第19營區保持聯繫，依實際需求陸續補充相關生活物資及修繕用品。世華大洛杉磯分會也感謝所有會員及善心人士熱心響應。

精華 FAQ

  • 此次捐贈以瓶裝水、生活清潔用品與修繕建材為主，內容包含牙刷、牙膏、洗髮精、刮鬍用品及除臭清潔用品，用以支援營區成員生活與工作需要。

  • 因為營區成員常在炎熱天候與山區環境中工作，瓶裝水可補充水分，清潔用品能維持基本衛生，建材則有助修復受損設施、改善整體營區環境。

  • 分會表示，募得的愛心捐款尚未全數使用，未來將持續與克萊因第19營區保持聯繫，依實際需求陸續補充生活物資與修繕用品。

洛杉磯 華人

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