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記錄移民奮鬥軌跡 彭南林新書「我的美國故事」發表

記者楊青/洛杉磯報導
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北美華文作家彭南林和他的新書《我的美國故事》。（記者楊青/攝影）
北美華文作家彭南林和他的新書《我的美國故事》。（記者楊青/攝影）

洛杉磯華文作家彭南林新作《我的美國故事》日前與讀者見面，約40萬字，共645頁，以美籍華人的視角和鮮活的故事記錄移民群體在異國他鄉奮鬥、成長、追夢與尋找歸屬的精神軌跡。

新書發表會由《東西方》雜誌主編段金平和北美南加州寫作協會副會長劉榮文共同主持。（...
新書發表會由《東西方》雜誌主編段金平和北美南加州寫作協會副會長劉榮文共同主持。（記者楊青/攝影）

由《美中時報》、北美洛杉磯華文作家協會、《東西方》雜誌社及世界陽光女人聯合總會聯合主辦的新書發表會在偉博文化中心舉辦，來自政界、文化界、文學界、藝術界、企業界及好萊塢影視界來賓齊聚一堂。

由《美中時報》、北美洛杉磯華文作家協會、《東西方》雜誌社及世界陽光女人聯合總會聯...
由《美中時報》、北美洛杉磯華文作家協會、《東西方》雜誌社及世界陽光女人聯合總會聯合主辦的彭南林《我的美國故事》新書發表會30下午在偉博文化中心舉辦。（記者楊青/攝影）

《我的美國故事》全書分為影視舞台、音樂藝術、傳統文化、文學人物、歷史記憶、家庭親情、生死感悟以及社會百態八大篇章。作者沒有採用宏大的歷史敘事，而是從日常生活細節出發，通過人物訪談、文化觀察、社會紀實和人生隨筆，呈現一個多元而真實的美國社會。

《試鏡好萊塢》與《偶遇好萊塢星探》等文，生動描繪一盒看不見硝烟的戰場；《星光大道上那顆最年長的星星》，記錄93歲華裔傳奇演員吳漢章（James Hong）在星光大道留星的激動時刻；《陪「聖誕老人」 遊北加州所諾瑪麗》，還原了在銀幕上無數次飾演過聖誕老人的巨星在生活中的幽默與溫情；《我在美國學京劇》，是作者師從知名京劇演員張沁萍學青衣的經歷紀錄；《在洛杉磯聽彪哥講文房四寶》，通過作者對一位老華僑的白描，探討傳統文化的載體與精神内涵。

彭南林在《我的美國故事》序言中寫道：這本書並不是關於美國，而是關於人在異鄉如何安放自己。

《我的美國故事》出版人、《美中時報》社長李永田在當天的新書發表會上表示，在信息紛繁節奏飛快的當下，能夠沉靜下來以文字記錄時代變遷和個體命運的作品，愈發顯得珍貴。

洛杉磯華文作家彭南林（中）新作《我的美國故事》30日與讀者見面，趙美心（左四）等...
洛杉磯華文作家彭南林（中）新作《我的美國故事》30日與讀者見面，趙美心（左四）等前往祝賀。（記者楊青/攝影）

聯邦眾議員趙美心、蒙特利公園市長楊安利、前市長饒穎凡、聖蓋博市議員丁言愉，以及洛杉磯和北美地區多個華人作家和寫作協會代表和文友特別前來祝賀，世界文聯總會也特別為新書出版發來賀電。

精華 FAQ

  • 本書以美籍華人的視角出發，記錄移民群體在異國他鄉的奮鬥、成長、追夢與尋找歸屬的歷程，透過具體故事呈現他們的生活與心境。

  • 全書分為影視舞台、音樂藝術、傳統文化、文學人物、歷史記憶、家庭親情、生死感悟及社會百態八大篇章，並以訪談、觀察與隨筆交織呈現。

  • 發表會由多個媒體與文化團體聯合主辦，現場有聯邦眾議員趙美心、地方市長與議員，以及洛杉磯和北美多個華人作家協會代表到場祝賀。

洛杉磯 華人 好萊塢

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