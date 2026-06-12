經文處長馬博元訪旅館公會 盼深化合作交流

駐洛杉磯台北經文處處長馬博元（中左）拜會南加州台灣旅館業同業公會，與會長劉明岳（中右）及會員座談交流，了解旅館業發展現況。（記者張庭瑜/攝影）

駐洛杉磯 台北經文處新處長馬博元，10日拜會南加州 台灣旅館業同業公會，與理監事及會員座談交流。他感謝旅館業者多年來對外交人員在住宿安排及活動支援上的協助，並期待未來持續深化經文處與公會的合作關係。

駐洛杉磯台北經文處處長馬博元（前排左四）出席南加州台灣旅館業同業公會座談會，與理監事及會員就產業發展與僑務議題交換意見。（記者張庭瑜/攝影）

公會會長劉明岳表示，新任期將持續拓展會務、加強社區服務，並深化與各僑團合作，同時邀請馬博元出席7月11日舉行的第51屆年會。南加州台灣旅館業同業公會成立逾50年，會員經營旅館超200家。公會日前舉辦慈善高爾夫球賽及晚會，募得逾50萬美元，將捐助台灣花東偏鄉公益計畫。馬博元與太太當晚合唱「祈禱」，也為活動募得4萬多美元。

南加州台灣旅館業同業公會會長劉明岳（右）代表致贈紀念品，由馬博元（中）代表接受；左為公會理事長張毓芬。（記者張庭瑜/攝影）

馬博元表示，過去五年歷經四個駐地，經常因搬遷、出差或大型活動安排住宿，多次獲得旅館業者協助。他笑稱，日前出席公會慈善高爾夫球賽頒獎典禮，是不會打高爾夫球的他「與高爾夫最近的距離」，感謝公會讓他圓夢。

駐洛杉磯台北經文處處長馬博元（中）回贈紀念品予南加州台灣旅館業同業公會，由會長劉明岳（右）代表接受；左為理事長張毓芬。（記者張庭瑜/攝影）

劉明岳指出，自1970、80年代起，不少台灣移民在南加州以經營汽車旅館起家，旅館可立即產生收入，也解決居住、子女教育與生活需求，成為早期移民實現美國夢的重要途徑。公會理事長張毓芬表示，會員經營模式已由早年汽車旅館，逐步升級至連鎖品牌加盟旅館，公會也長期投入慈善公益，回饋台灣。

多位會員指出，新冠疫情後旅館業經營環境轉變，期盼經文處協助引介台灣投資團隊與創新經營思維，並協助業者第二代評估接班與轉型。其中一位會員分享，她曾任公會總幹事10年，2013年起於安大略市經營旅館，雖然旅館業全年無休、24小時運作，經營辛苦，但多年累積不少經驗，未來也願傳承同業。