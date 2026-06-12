想任公職或投入地產業 洛縣免費暑期培訓班開始報名

OST暑期課程將於6月22日至7月30日舉行，每周一及周四晚間6時至9時15分上課，採Zoom線上即時授課方式進行。（示意圖取自Unsplash/Jakub Żerdzicki ）

有意投入政府機關、房地產 或產權管理相關工作的民眾，今年暑假將有機會透過免費課程取得專業訓練。洛杉磯 縣估值官辦公室與聖安東尼山社區學院（Mt. SAC）繼續教育學院合作推出「產權服務技術員」（OST）培訓課程，目前已開放報名。

課程為期六周，完全免費。主要提供不動產產權分析、所有權變更認定及相關法規知識，協助有志投入產權評估領域的民眾建立基礎專業能力。

洛縣 估值官潘傑夫（Jeff Prang）表示，課程為學生及在職人士提供難得機會，深入了解財產稅制度中相當專業且重要的一環。對有意進入公共服務、房地產或法律相關行業的人士而言，這項課程不僅能增加專業知識，也可能成為進入全美最大地方估值機關工作的途徑之一。

2026年暑期課程將於6月22日至7月30日舉行，每周一及周四晚6時至9時15分上課，採Zoom線上即時授課方式進行。除課堂時間外，學員每周還需完成約五小時課外作業。

課程由洛縣估值辦公室產權服務主管Clarence Amameda授課，內容依據「加州估值官手冊（California Assessor's Handbook）」規定，介紹加州不動產所有權變更相關法律與程序。學員將學習個人持有房產的不同形式、終身產權（life estates）、信託、租賃關係（leases）等內容，了解哪些情況會觸發產權變更與重新估值。

主辦單位表示，課程除適合有意從事產權評估工作者外，也有助房地產經紀人、律師助理、物業管理人員、遺產規畫從業者及公證人等專業人士了解相關法規與程序。此外，完成課程且符合資格的學員，未來可申請洛縣估值辦公室的產權服務技術員（Ownership Services Technician I）職位。

目前報名已開放，民眾可透過Mt. SAC持續教育學院網站提交申請，網址https://shorturl.at/xuIgK。主辦單位提醒，提交申請後將列入候補名單，最終是否錄取仍須由課程單位確認。由於名額有限，有興趣者應盡早報名。