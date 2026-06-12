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想任公職或投入地產業 洛縣免費暑期培訓班開始報名

洛杉磯訊
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OST暑期課程將於6月22日至7月30日舉行，每周一及周四晚間6時至9時15分上...
OST暑期課程將於6月22日至7月30日舉行，每周一及周四晚間6時至9時15分上課，採Zoom線上即時授課方式進行。（示意圖取自Unsplash/Jakub Żerdzicki ）

有意投入政府機關、房地產或產權管理相關工作的民眾，今年暑假將有機會透過免費課程取得專業訓練。洛杉磯縣估值官辦公室與聖安東尼山社區學院（Mt. SAC）繼續教育學院合作推出「產權服務技術員」（OST）培訓課程，目前已開放報名。

課程為期六周，完全免費。主要提供不動產產權分析、所有權變更認定及相關法規知識，協助有志投入產權評估領域的民眾建立基礎專業能力。

洛縣估值官潘傑夫（Jeff Prang）表示，課程為學生及在職人士提供難得機會，深入了解財產稅制度中相當專業且重要的一環。對有意進入公共服務、房地產或法律相關行業的人士而言，這項課程不僅能增加專業知識，也可能成為進入全美最大地方估值機關工作的途徑之一。

2026年暑期課程將於6月22日至7月30日舉行，每周一及周四晚6時至9時15分上課，採Zoom線上即時授課方式進行。除課堂時間外，學員每周還需完成約五小時課外作業。

課程由洛縣估值辦公室產權服務主管Clarence Amameda授課，內容依據「加州估值官手冊（California Assessor's Handbook）」規定，介紹加州不動產所有權變更相關法律與程序。學員將學習個人持有房產的不同形式、終身產權（life estates）、信託、租賃關係（leases）等內容，了解哪些情況會觸發產權變更與重新估值。

主辦單位表示，課程除適合有意從事產權評估工作者外，也有助房地產經紀人、律師助理、物業管理人員、遺產規畫從業者及公證人等專業人士了解相關法規與程序。此外，完成課程且符合資格的學員，未來可申請洛縣估值辦公室的產權服務技術員（Ownership Services Technician I）職位。

目前報名已開放，民眾可透過Mt. SAC持續教育學院網站提交申請，網址https://shorturl.at/xuIgK。主辦單位提醒，提交申請後將列入候補名單，最終是否錄取仍須由課程單位確認。由於名額有限，有興趣者應盡早報名。

精華 FAQ

  • 課程由洛杉磯縣估值官辦公室與聖安東尼山社區學院的持續教育學院合作辦理，主題是產權服務技術員培訓，現已開放民眾報名參加。

  • 課程為期六周，自6月22日至7月30日，每周一與周四晚間6時到9時15分上課，並以Zoom線上即時授課進行，學員每周還需完成約五小時作業。

  • 課程可幫助學員了解不動產所有權變更、終身產權、信託與租賃等規則，適合想進入公職、房地產、法律或物業管理領域的人士，符合資格者還可申請相關職位。

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