洛縣發布世界盃觀賽安全指南

洛縣公衛局在世界盃期間同步啟動多語言資訊平台及互動地圖，民眾可透過地圖查詢球迷區位置、補水站、急診中心、醫院、藥局、公共交通資訊及社區安全資源。（取自洛縣公衛局）

2026年世界盃 11日開踢，洛杉磯 縣未來數周將迎來八場重大賽事和數十萬來自世界各地的球迷。洛縣 公共衛生局、消防局、緊急醫療服務局11日聯合發布「安全觀賽指南」，提醒民眾注意高溫、防疫、食品及交通安全等問題。

洛縣公衛局局長費若（Barbara Ferrer）指出，世界盃正值南加夏季高溫，戶外觀賽或排隊進場的球迷，必須特別留意中暑風險。

費若提醒，中暑是可能危及生命的醫療急症。如果出現體溫超過華氏103度、嘔吐、神智不清、意識模糊甚至昏迷等症狀，應立即撥打911求助。球迷前往SoFi體育場或各大球迷活動時，最好攜帶可重複使用的水壺，利用現場補水站隨時補充水分。外出時應穿著輕薄透氣衣物，戴帽子、太陽眼鏡，並塗抹防曬乳。

由於大型體育賽事常吸引大量流動攤販聚集，衛生局特別提醒注意食品安全。消費者購買食品時，應留意商家是否張貼衛生評分，A、B、C等級代表業者已接受衛生檢查。適用範圍包括餐廳、超市、餐車、便利店及外燴業者。

費若強調，部分人行道臨時攤販未接受食品衛生檢查，球迷在賽場周邊購買食物時，應提高警覺，以免食物保存不當導致腸胃炎或食物中毒。

世界盃期間大量國際旅客湧入洛杉磯，也增加呼吸道疾病傳播機會。公衛局建議民眾若出現感冒、發燒或其他不適症狀，應避免前往球場或球迷區。打噴嚏及咳嗽時應使用紙巾或手肘遮掩，並勤洗手。

由於今年部分州仍持續出現麻疹病例，公衛局特別提醒民眾了解麻疹症狀。如曾接觸患者、未完成疫苗接種或近期有國際旅行史，一旦出現發燒、紅疹等症狀，應盡快聯絡醫師。

此外，公衛局也再次提醒酒後不開車。建議球迷事先安排指定駕駛，或利用Uber、Lyft等叫車服務，以及捷運前往球場與球迷區。

洛縣公衛局在世界盃期間同步啟動多語言資訊平台及互動地圖，民眾可透過地圖查詢球迷區位置、補水站、急診中心、醫院、藥局、公共交通資訊及社區安全資源。此外，部分球迷區和健康服務站還將免費提供納洛酮（Naloxone），協助預防藥物過量致死事件。詳情請至官網http://publichealth.lacounty.gov/