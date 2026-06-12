洛縣發布世界盃觀賽安全指南
2026年世界盃11日開踢，洛杉磯縣未來數周將迎來八場重大賽事和數十萬來自世界各地的球迷。洛縣公共衛生局、消防局、緊急醫療服務局11日聯合發布「安全觀賽指南」，提醒民眾注意高溫、防疫、食品及交通安全等問題。
洛縣公衛局局長費若（Barbara Ferrer）指出，世界盃正值南加夏季高溫，戶外觀賽或排隊進場的球迷，必須特別留意中暑風險。
費若提醒，中暑是可能危及生命的醫療急症。如果出現體溫超過華氏103度、嘔吐、神智不清、意識模糊甚至昏迷等症狀，應立即撥打911求助。球迷前往SoFi體育場或各大球迷活動時，最好攜帶可重複使用的水壺，利用現場補水站隨時補充水分。外出時應穿著輕薄透氣衣物，戴帽子、太陽眼鏡，並塗抹防曬乳。
由於大型體育賽事常吸引大量流動攤販聚集，衛生局特別提醒注意食品安全。消費者購買食品時，應留意商家是否張貼衛生評分，A、B、C等級代表業者已接受衛生檢查。適用範圍包括餐廳、超市、餐車、便利店及外燴業者。
費若強調，部分人行道臨時攤販未接受食品衛生檢查，球迷在賽場周邊購買食物時，應提高警覺，以免食物保存不當導致腸胃炎或食物中毒。
世界盃期間大量國際旅客湧入洛杉磯，也增加呼吸道疾病傳播機會。公衛局建議民眾若出現感冒、發燒或其他不適症狀，應避免前往球場或球迷區。打噴嚏及咳嗽時應使用紙巾或手肘遮掩，並勤洗手。
由於今年部分州仍持續出現麻疹病例，公衛局特別提醒民眾了解麻疹症狀。如曾接觸患者、未完成疫苗接種或近期有國際旅行史，一旦出現發燒、紅疹等症狀，應盡快聯絡醫師。
此外，公衛局也再次提醒酒後不開車。建議球迷事先安排指定駕駛，或利用Uber、Lyft等叫車服務，以及捷運前往球場與球迷區。
洛縣公衛局在世界盃期間同步啟動多語言資訊平台及互動地圖，民眾可透過地圖查詢球迷區位置、補水站、急診中心、醫院、藥局、公共交通資訊及社區安全資源。此外，部分球迷區和健康服務站還將免費提供納洛酮（Naloxone），協助預防藥物過量致死事件。詳情請至官網http://publichealth.lacounty.gov/
因賽事正逢南加州夏季高溫，戶外觀賽或排隊進場都可能增加中暑風險。若出現高燒、嘔吐、意識混亂等症狀，應立即求助。 應先查看店家是否張貼A、B、C等衛生評分，並盡量選擇受檢商家。對未受檢的臨時攤販要提高警覺，以免因保存不當而引發腸胃炎或食物中毒。 縣府同步推出多語言資訊平台與互動地圖，可查詢球迷區、補水站、急診與交通資訊，部分球迷區及健康站還會免費提供納洛酮，協助預防藥物過量。
精華 FAQ
因賽事正逢南加州夏季高溫，戶外觀賽或排隊進場都可能增加中暑風險。若出現高燒、嘔吐、意識混亂等症狀，應立即求助。
應先查看店家是否張貼A、B、C等衛生評分，並盡量選擇受檢商家。對未受檢的臨時攤販要提高警覺，以免因保存不當而引發腸胃炎或食物中毒。
縣府同步推出多語言資訊平台與互動地圖，可查詢球迷區、補水站、急診與交通資訊，部分球迷區及健康站還會免費提供納洛酮，協助預防藥物過量。
上一則
台裔媽意外創出話題甜點 從家庭廚房→主流區開店
下一則