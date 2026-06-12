洛縣檢長：40億性侵和解案疑詐欺

洛杉磯縣檢察長霍克曼指出，全美史上金額最大的性侵和解案中，恐有高達八成的索賠要求涉嫌造假。（檢察長辦公室）

勞頓憲法報（The Lawton Constitution)報導，洛杉磯 縣檢察長近日表示，全美歷史上金額最大的性侵和解案中，恐有高達八成的索賠要求涉嫌造假。這一指控讓外界原先對這起高達40億美元和解案中詐欺規模的預期，顯得微不足道。

檢察長霍克曼（Nathan Hochman）已正式向負責審理絕大多數性侵案件的法官提出申請，要求暫緩支付款項六個月。此舉在讓檢方能持續針對背後的原告、律師及心理治療師，展開大規模的刑事調查。霍克曼強調，若此時發放款項，將因「導致證人合作複雜化，並模糊資金流向」而嚴重阻礙調查進度。

這起震驚全美的案件源於2025年4月，洛杉磯縣政府同意支付40億美元，用以和解超過約一萬起發生在洛杉磯縣少年觀護所、寄養家庭及惡名昭彰的兒童庇護所的性侵指控。由於加州 先前修改了法律追訴期，讓童年時期遭受性侵害的受害者獲得新的訴訟窗口，使得許多塵封數十年的陳年舊案得以重見天日。

然而，在和解金宣布僅七個月後，檢察長辦公室便接獲舉報展開調查。指控指出，部分原告捏造了受害情節，且根本從未被洛杉磯縣政府收容。

根據洛杉磯時報的調查採訪，有九名原告坦言曾接受招募人員提供的微薄現金，藉此控告縣政府在少年觀護所內實施性侵；其中更有四人直接承認其指控完全是憑空捏造。

霍克曼此次申請的緩付令，僅適用於源自「少年觀護所」的性侵案件，並不包含寄養家庭或兒童庇護所的個案。

高等法院法官里夫（Lawrence Riff）預計將於下周召開聽證會，審理檢方的這項申請。

檢方日前提出再延期六個月的要求，隨即引發受害者群體的強烈反彈。許多受害者原本預計今年初就能拿到賠償金，對接連不斷的延誤早已心力交瘁。部分受害者甚至已經針對和解金辦理了高利貸，隨著時間推移，利息正不斷吞噬他們的賠償份額。

針對「超過約一萬起索賠中有逾80%涉嫌詐欺」的說法，部分受害者與律師皆抱持懷疑態度，認為此數字遠超所有人預期。而霍克曼在呈交給法院的文件中，並未說明該數據的推算依據。